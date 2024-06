El tanc de tempestes permetrà acumular l’aigua de pluja i canalitzar-la posteriorment de forma controlada

L’Ajuntament està redactant el plec per a la redacció del projecte, la direcció de l’obra i la coordinació de seguretat

L’Ajuntament de Torrent ha iniciat els tràmits per a la futura construcció d’un tanc de tempestes en *Parc Central, amb l’objectiu de donar solució als problemes d’inundacions que es produïxen en la zona del carrer Londres ’48 i carrers adjacents, com Mont-real ’76 o Barcelona ’92, en moments de pluges torrencials.

Esta zona rep aigües pluvials del Vedat i de zones com el Camí del Realón, i en cas de pluges intenses, els col·lectors no són capaços de succionar tota l’aigua, la qual cosa provoca inundacions. A més, la rotonda entre els carrers Londres ’48 i Munic ’72 està més elevada que la pròpia calçada del carrer, la qual cosa agreuja la situació.

El futur tanc de tempestes tindrà com a funció laminar les aigües pluvials, és a dir, acumular-les quan els col·lectors es troben saturats i canalitzar-les posteriorment de manera controlada, evitant així les inundacions.

En estos moments, la delegació d’Urbanisme de l’Ajuntament de Torrent està redactant el plec per a la redacció del projecte, la direcció de l’obra i la coordinació de seguretat i salut. Una vegada aprovat, se sol·licitaran els permisos pertinents a la xarxa de carreteres de la Generalitat Valenciana i a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), ja que la zona està envoltada per l’autovia de Torrent i les vies del metro a Picassent. I continuarà el procés per a la seua futura construcció.

L’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, ha afirmat que “minimitzar els danys per pluges extremes en esta zona de Parc Central és un compromís que adquirim amb els veïns i veïnes, i que, com a Ajuntament, iniciem els tràmits per a poder construir el tanc de tempestes”. Per part seua, el regidor d’Urbanisme, José Francisco Gozalvo, ha subratllat que “estem fent els primers passos perquè el tanc de tempestes de Parc Central puga estar construït com més prompte millor”.

Tant l’alcaldessa com el regidor d’urbanisme, van visitar la zona després de les últimes pluges torrencials del passat mes de setembre i es van comprometre amb els veïns a treballar per a donar una solució, alguna cosa que, amb este tanc de tempestes, es podrà solucionar en una part de Parc Central. El regidor José Gozalvo ha assenyalat que “Parc Central arrossega problemes d’inundacions des de fa molts anys i no s’ha fet res per a solucionar-ho en les últimes legislatures, per la qual cosa ara començarem a donar resposta als nostres veïns”.

L’Ajuntament de Torrent continua treballant per la seguretat i el benestar dels veïns i veïnes, que s’han vist afectats per les pluges torrencials en la zona més nova de la ciutat, com és Parc Central I.