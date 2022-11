La sala d’actes de l’Ajuntament va acollir en la vesprada d’ahir l’homenatge als alumnes i alumnes amb millor rendiment acadèmic durant el passat curs 2020-2021. En aquesta cerimònia es va fer lliurament de diplomes als i les estudiants d’Educació Primària, Secundària, així com dels premis extraordinaris de selectivitat.

Un total de 56 alumnes i alumnes, acompanyats de les seues famílies i amics van omplir la sala d’actes, per a rebre aquests diplomes de mans de l’alcalde i Patricia Sáez, regidora d’Educació que va destacar que “aquests premis són el reconeixement al vostre treball i constància, al desig de superar-se i ser millors, i ens demostra que l’esforç per complir les nostres metes en la vida dona els seus fruits, enhorabona a tots i totes”.

Els guardons premien el rendiment acadèmic i inclouen també una dotació econòmica per als i les estudiants, que és de 50 euros per a Educació Primària, de 100 euros per a Educació Secundària i de 300 euros per als guardonats i guardonades pels millors resultats en les proves d’accés a la universitat.