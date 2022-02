Torrent inicia un projecte de control del mosquit tigre

L‘Ajuntament de Torrent inicia les reunions amb associacions veïnals per al desenvolupament de l’innovador projecte de control del mosquit tigre

La participació dels veïns i veïnes de l’entorn residencial serà fonamental per a identificar i localitzar els punts d’actuació

El Saló de Plens de l’Ajuntament de Torrent va acollir ahir a la vesprada una reunió entre les parts implicades en el projecte Nescotiger, amb l’objectiu de tractar les pautes i l’evolució a seguir en aquesta investigació pionera a Europa, que té com a objectiu desenvolupar noves estratègies per al control del mosquit tigre en l’entorn públic i privat.

Així, la presidenta de Inesfly Corporation, la doctora Pilar Mateo, i el director tècnic de Laboratoris Lokímica, Rubén Bueno, acompanyats per l’alcalde Jesús Ros i representants de la corporació municipal, van explicar en primera persona als representants de les associacions veïnals de l’àrea del Vedat, Santa Apolonia, Colònia Blanca, la Marxadella o Sant Gregori en què consistirà el projecte, així com els terminis previstos i la metodologia a utilitzar. A més del paper a exercir pels veïns i veïns, que seran una peça clau per a l’èxit de la investigació.



“Amb aquest projecte pretenem posar la ciència al servei de la ciutadania, ja que de l’èxit d’aquesta investigació es beneficiaran tots els torrentinos i torrentinas. Per això, tenim la intenció d’impulsar un mètode eficaç de comunicació entre les empreses participants, la ciutadania i l’administració, amb l’objectiu d’abordar aquesta problemàtica de manera conjunta i coordinada”, assenyala sobre aquest tema l’alcalde Jesús Ros.



Per part seua, el regidor responsable de l’àrea del Vedat, Raúl Claramonte, destaca “el ferm compromís dels habitants de l’entorn residencial del Vedat amb aquesta iniciativa, que millorarà la qualitat de vida tant dels veïns i veïnes de Torrent com dels habitants d’altres llocs que tinguen aquesta mateixa problemàtica”.



D’aquesta manera, el Vedat serà l’epicentre del projecte Nescotiger, pel fet que la zona reuneix les característiques típiques de l’àrea mediterrània, sent idònia per a la propagació i la biologia d’aquest insecte. Quant a la fase d’execució, està previst el seu inici entre febrer i març de 2022, prolongant-se fins al mes de novembre del mateix any.

Durant aquest període es realitzarà una zonificació prèvia per a, una vegada localitzades les àrees d’actuació, aplicar en cada sector diferents estratègies de control i avaluar els resultats obtinguts.

Sobre la base d’aquesta anàlisi, s’extrapolarà aquest innovador sistema de control de mosquits a altres entorns similars, millorant l’eficàcia dels mètodes emprats en l’actualitat. “Pretenem donar una alternativa als tractaments que s’han vingut utilitzant i que han resultat estèrils per a combatre el mosquit tigre, que és un insecte amb el qual hem d’acostumar-nos a conviure. Minimitzant, això sí, la seua propagació i els efectes secundaris de les seues picades”, assegura la doctora Pilar Mateo.



Per part seua, la regidora de Sanitat, Marina Olivares, ressalta que “aquesta investigació complementa els esforços que s’han realitzat en els últims anys, ampliant els tractaments per a la prevenció i control del mosquit tigre efectuats en el municipi, que sumen un total de 80 serveis i 63 intervencions entre juny i octubre”.



Cal destacar que ‘Nescotiger’ compta amb el cofinançament de la Unió Europea, a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, i s’emmarca dins del Programa Operatiu de la Comunitat Valenciana 2014-2020 coordinat per l’IVACE (Institut Valencià de Competitivitat Empresarial) de la Generalitat Valenciana.

