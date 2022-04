També es va realitzar el lliurament dels premis corresponents al 1r Concurs d’Il·lustració i Microrelat Torrent Jove

La sala d’exposicions de l’Espai va acollir ahir el lliurament dels premis del 17é Concurs de Fotografia TorrentJove, que en aquesta edició tenia com a tema la fotografia de viatges i les fotografies de la ciutat, destacant el paisatge urbà i els espais de convivència. L’acte va comptar amb la presència de la regidora de Joventut, Marina Olivares, qui va destacar “la qualitat professional de les obres presentades, que ens ajuden a entendre el patrimoni cultural i paisatgístic de llocs molt diversos a través de la mirada del viatger”.

Així, la relació de premis d’aquesta edició va quedar disposada de la següent manera:

– Premi Local (600 euros) a Patricia Jiménez Esteve, per les fotografies, “Dia de platja, contemplant el paisatje i amic fidel”.

– Primer Premi (700 euros), a Pau Borredà Ricart, per la fotografia “Erg Chebbi”.

– Segon Premi (600 euros), a la fotografia amb el títol “Rècords de l’estiu”, de Cristina Bartual Murgui .

– Premi a la millor col·lecció (1.100 euros), a Miquel Ponce Díaz, pels seus fotografias, “Far North (Highlands, Escòcia 2017”.

Concurs d’Il·lustració i de Microrelat TorrentJove

Igualment, ahir es va realitzar el lliurament dels guardons de dos certàmens de nova creació, com són el 1r Concurs d’Il·lustració TorrentJove i el 1r Concurs de Microrelat TorrentJove. Així, per al certamen d’il·lustració, els concursants havien de presentar dibuixos sobre un fragment de text del tercer llibre de la trilogia El poder del foc de Cristina Montesa, sent Patricia López, per la seua obra Descens al foc, i Lucia Alcaráz, amb Joc de foc, les guanyadores dels dos premis de 250 euros. Per part seua, Aitana Gracia, amb La bogeria en l’absència, i Laia Farrás, amb Un bitllet d’anada, es van fer amb el guardó de 250 euros en la categoria de microrelat, els textos del qual estaven inspirats en fotografies premiades en edicions anteriors del certamen de fotografia.

