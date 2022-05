L’ajuda serà de fins a 400 euros sota la modalitat de pagament únic

El termini de presentació de les sol·licituds estarà obert fins al pròxim 13 de juny, inclòs aqueix mateix dia

Un any més, l’Ajuntament de Torrent ha obert la convocatòria per a sol·licitar les ajudes econòmiques per a famílies monoparentals de l’any 2022, amb l’objectiu de fer costat a aquestes unitats familiars amb baixos ingressos, perquè puguen fer front a les diferents despeses del dia a dia, amb una dotació de fins a 400 euros sota la modalitat de pagament únic.



Sobre aquest tema, la regidora d’Igualtat, Marina Olivares, qui és la responsable de l’àrea que impulsa aquestes ajudes, destaca que “aquestes subvencions ens permeten ajudar a famílies en situació de monoparentalidad, que suposen un nou model familiar cada vegada més present en la nostra societat”.

Així, les sol·licituds podran presentar-se fins al pròxim 13 de juny (aqueix mateix dia inclòs), ja siga pel registre d’entrada de l’Ajuntament de Torrent, sol·licitant cita prèvia, o telemàticament a través a de la carpeta ciutadana de la web municipal (www.torrent.es). Igualment, en la pròpia pàgina es poden consultar totes les condicions i requisits, així com els diferents passos per a realitzar el tràmit.

En aquest aspecte, les famílies que podran beneficiar-se d’aquestes ajudes seran aquelles monoparentals amb el títol oficial vigent expedit per la Generalitat Valenciana o, també, aquelles que hagen sol·licitat el títol oficial de família monoparental o la seua renovació a la Generalitat Valenciana en l’últim semestre de 2021 o l’any 2022 sense resolució administrativa en la data de sol·licitud d’aquesta ajuda.

Així mateix, també serà indispensable que la persona sol·licitant residisca en el municipi de Torrent amb un període mínim de 6 mesos immediats i consecutius a la data d’aquesta sol·licitud. D’altra banda, la suma dels ingressos anuals de tots els membres de la unitat familiar dividida pel nombre d’integrants que la componen no deurà supere el còmput anual del 1,3 del IPREM 2022 en la data de sol·licitud, és a dir, 9.032,71 euros.

