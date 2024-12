Torrent porta la màgia del Nadal als seus barris amb “El Camió del Nadal”

L’Emissari Reial i el Paje recolliran les cartes dels xiquets i xiquetes, a més podran realitzar tallers nadalencs i visitaran també el Mas del Jutge, El Pantà i el Xenillet, afectats per la dana.

L’Ajuntament de Torrent ha posat en marxa una nova i emotiva iniciativa per a aquestes festes nadalenques: “El Camió del Nadal”, un projecte pensat per a acostar l’esperit festiu a tots els racons de la ciutat. Aquest camió recorrerà els barris i urbanitzacions de Torrent, incloent-hi les zones afectades per la DANA, com el Xenillet-Benisaet, Mas del Jutge i El Pantà.

L’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacat la importància d’aquesta iniciativa, que busca portar il·lusió i alegria a tots els veïns, especialment a aquells que han viscut moments difícils aquest any. “Amb El Camió del Nadal, volem que cap racó de Torrent es quede sense sentir la màgia d’aquestes dates. És una manera d’agrair als nostres veïns la seua resiliència i de reafirmar el nostre compromís amb aquells que més ho necessiten”, ha declarat l’alcaldessa.

L’Emissari Reial i activitats per a tots

El Camió del Nadal no només comptarà amb decoració nadalenca, sinó també amb la presència de l’Emissari Reial, qui s’encarregarà de recollir les cartes dels xiquets i xiquetes en el Bústia Reial. Juntament amb ell estarà un Paje Reial, que acompanyarà l’experiència amb el seu carisma i proximitat. A més, durant cada parada, els més menuts podran participar en tallers de manualitats nadalenques, fomentant la creativitat i permetent que cada xiquet visca moments inoblidables durant les festes nadalenques.

L’alcaldessa també ha subratllat el valor inclusiu de la iniciativa: “Torrent és una ciutat que compta amb tots els seus barris. Aquesta iniciativa no només celebra el Nadal, sinó que també és un símbol d’unió i solidaritat, especialment en els moments difícils que hem travessat aquest any”.Un recorregut ple de màgia

El recorregut del Camió del Nadal començarà aquest dissabte 21 de desembre i s’estendrà fins al 30 de desembre. Les parades estan dissenyades per a arribar a tots els punts de Torrent, amb especial atenció a les zones afectades per la DANA. L’horari del matí serà de 11 a 14 hores i per la vesprada, de 17 a 20 hores. A continuació, es detalla l’itinerari complet:

Dissabte 21 de desembre:

Al matí : Mercat Sant Gregori, coincidint amb l’horari del mercat i l’exposició de pessebres.

: Mercat Sant Gregori, coincidint amb l’horari del mercat i l’exposició de pessebres. A la vesprada: Carrer Font de Sant Lluís, junt a l’associació de veïns d’El Vedat.

Diumenge 22 de desembre:

Al matí : Mas del Jutge, en l’entorn de l’Ermita de Sant Vicent Ferrer, per acostar el Nadal a aquesta zona afectada per la DANA i als nuclis disseminats.

: Mas del Jutge, en l’entorn de l’Ermita de Sant Vicent Ferrer, per acostar el Nadal a aquesta zona afectada per la DANA i als nuclis disseminats. Dilluns 23 de desembre:

A la vesprada: Plaça Pedro Iturralde, junt a l’Auditori.

Dimarts 24 de desembre (Nit de Nadal):

Al matí: Plaça Major, junt a la Torre, en ple centre històric de Torrent.

Dijous 26 de desembre:

A la vesprada: Aparcament de la Piscina La Cotxera, al Xenillet-Benisaet, zones afectades per la DANA.

Divendres 27 de desembre:

A la vesprada: Plaça Pintor Miró, a la zona de l’Eixample.

Dissabte 28 de desembre:

Al matí : Plaça Unió Musical.

: Plaça Unió Musical. A la vesprada: Carrer Alzira, al barri de La Marxadella.

Diumenge 29 de desembre:

Al matí : Urbanització El Pantano, a la seua àrea recreativa, una de les zones afectades per la DANA.

: Urbanització El Pantano, a la seua àrea recreativa, una de les zones afectades per la DANA. A la vesprada: Parc Central, a l’Avinguda Olímpica.

Dilluns 30 de desembre:

A la vesprada: Plaça Fray Antonio Panes.

Activitats complementàries per a un Nadal inoblidable

Les visites del Camió del Nadal són només l’inici d’una agenda festiva carregada d’il·lusió. Aquest any, el tradicional Campament Reial estarà ubicat a la Plaça Amèrica, al centre de la ciutat, on els xiquets podran interactuar amb els Reis Mags i els seus pajes en un entorn màgic. A més, el colofó de les celebracions serà l’esperada Gran Cavalcada de Reis Mags, el proper 5 de gener, que recorrerà els carrers de Torrent portant esperança i alegria a tots els veïns.

“El Nadal és temps d’unió i esperança. Aquest any hem volgut fer un pas més amb aquesta iniciativa per a què arribe a tots els barris, recordant que junts podem superar qualsevol adversitat”, conclou l’alcaldessa Amparo Folgado.

Amb iniciatives com aquestes, Torrent reforça el seu compromís de crear un Nadal inclusiu i màgic, portant l’alegria d’aquestes dates a cada racó de la ciutat.