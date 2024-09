Torrent presenta el calendari escolar 2024-2025

A estes dates se sumaran els dies festius locals proposats pel Consell Escolar Municipal i pendents d’aprovació

Des de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Torrent s’ha donat a conéixer el calendari escolar per al curs 2024-2025, a l’espera de la confirmació dels dies festius locals.

Este nou curs acadèmic es presenta amb importants novetats i dates clau per a tota la comunitat educativa de Torrent. Segons la resolució de 5 de juny de 2024, del Director General de Centres Docents, el calendari seria el següent:

En Educació Infantil i Educació Primària (i Educació Especial), Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat s’ha iniciat el curs este dilluns 9 de setembre i finalitzaran el 18 de juny de 2025. El mateix calendari afecta a l’alumnat de Formació Professional, Grau Bàsic, Grau Mitjà i Grau Superior, que ha iniciat hui les classes i finalitzarà el 18 de juny de 2025.

Excepcionalment l’alumnat que curse Programes Formatius de qualificació bàsica iniciarà les activitats escolars dimecres que ve 11 de setembre, amb data de fi de curs el 18 de juny de 2025. Un calendari que s’aplica també per a ensenyaments de Formació Professional de grau bàsic de Segona Oportunitat.

En Formació de Persones Adultes, el curs donarà principi dilluns que ve 16 de setembre, i finalitzarà el 13 de juny de 2025. El mateix succeïx amb ensenyaments artístics de Música i Dansa, elementals i professionals, ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny i Ensenyaments Esportius de règim especial. Els alumnes que cursen ensenyaments d’idiomes, començaran el dimarts 24 de setembre i finalitzaran el 18 de juny de 2025.

Respecte al calendari de vacacions, la distribució dels dies festius és la següent:

Vacacions de Nadal: des del 23 de desembre de 2024 al 6 de gener de 2025, tots dos inclusivament.

Vacacions de Pasqua: des del 17 al 28 d’abril de 2025, tots dos inclusivament.

Durant este curs escolar no seran lectius els següents dies festius:

9 d’octubre, Dia de la Comunitat Valenciana

1 de novembre, Festa de Tots els Sants

6 de desembre, Dia de la Constitució

19 de març, Dia de San José

1 de maig, Dia Internacional dels Treballadors

A més dels dies festius nacionals, com el 9 d’octubre (Dia de la Comunitat Valenciana) i l’1 de novembre (Festa de Tots els Sants), s’han establit altres dies no lectius com el 6 de desembre, 19 de març i 1 de maig. A estes dates se sumaran els dies festius locals proposats pel Consell Escolar Municipal i pendents d’aprovació.