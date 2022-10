La nova ensenya de la ciutat romandrà exposada en l’Antic Mercat, del 4 al 8 d’octubre, perquè la ciutadania puga visitar-la

La Reial Senyera participarà de la processó cívica del 9 d’octubre per primera vegada

Amb motiu de la imminent celebració de la festa de la Comunitat Valenciana, el 9 d’octubre, la ciutat de Torrent presentarà demà, a les 19h a la Sala Cívica de l’Antic Mercat, la que serà l’ensenya pròpia del municipi en els pròxims anys, el seu Reial Senyera, la qual combina tradició i modernitat sota el lema ‘Envoltant l’essència d’un poble’. Així, l’ensenya romandrà exposada en l’Antic Mercat des de demà, 4 d’octubre, fins dissabte que ve 8 d’octubre, perquè els torrentinos i torrentinas puguen visitar-la.

Una vegada finalitzada l’exposició, la Reial Senyera de Torrent formarà part, per primera vegada, dels actes del pròxim 9 d’octubre, de manera que “els torrentinos i torrentinas ens reunim al voltant de la nova ensenya en la processó cívica, i que aquesta passe a formar part del nostre patrimoni compartit, com a símbol del nostre caràcter com a poble torrentino i valencià, reconeixent la nostra singularitat i recollint les nostres tradicions i elements propis”, tal com explica l’alcalde Jesús Ros.

L’alcalde també ha volgut mostrar el seu agraïment a “totes les persones que han format part del procés d’elaboració d’aquesta nova ensenya, així com a la Falla La Plaça per la seua generositat en cedir durant tants anys el seu Senyera, un element històric i amb un important valor sentimental per a la ciutat”.