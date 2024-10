Torrent reprén els servicis de punt jurídic i psicològic per a dones

La Casa de la Dona ha posat en marxa els punts d’informació, atenció i orientació que complementen l’ampli programa del quart trimestre i que tan bo resultats ha oferit en edicions anteriors

L’Ajuntament de Torrent, a través de la Casa de la Dona, ha tornat a posar en funcionament el servici dels punts d’assessorament jurídic i psicològic que presten informació i atenció a les dones que ho sol·liciten.

L’assessorament jurídic és un recurs important per a aquelles dones que busquen orientació en temes legals, des de consultes sobre drets laborals fins a assistència en casos de violència de gènere. D’altra banda, el suport psicològic oferix un refugi per al benestar i creixement personal, facilitant un procés de recuperació i enfortiment emocional.

Els professionals qualificats i especialitzats oferixen una atenció personalitzada, garantint que les dones que ho necessiten troben a la Casa de la Dona una ajuda valuosa en el seu camí cap a l’autonomia i la resiliència. A més, s’han incorporat nous professionals, la qual cosa ha possibilitat ampliar el servici d’assistència i orientació a les dones usuàries de la Casa de la Dona.

El punt d’informació i atenció jurídica per a dones estarà disponible els dimarts de 16.00 a 20.00 hores i els dijous de 09.30 a 13.30 hores. S’atendrà sense cita, per orde d’arribada.

El punt d’informació i atenció psicològica per a dones estarà disponible els dilluns de 16.00 a 20.00 hores i els dimecres de 09.30 a 13.30 hores. S’atendrà amb cita prèvia i les atencions podran ser individuals o grupals.

La regidora de Dona i Igualtat, Amparo Chust, ha explicat que “amb la implementació i prestació d’estos servicis d’assessorament jurídic i psicològic, proporcionem recursos essencials per a l’ajuda i protecció de les usuàries. Este servici, que se suma a la ja rica oferta d’activitats, xarrades i tallers, està dissenyat per a oferir un suport integral, abordant no sols les qüestions legals que puguen enfrontar les dones, sinó també oferint un espai segur per a la cura del seu benestar emocional. Amb la reincorporació d’estos nous servicis d’assessorament, la Casa de la Dona de Torrent reafirma el seu compromís amb la creació d’un entorn enriquidor i protector per a totes les dones”.

CONTINUA LA ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA EL TRIMESTRE

Durant el mes de setembre, no ha cessat l’activitat ja anunciada després de l’estiu, per a l’últim trimestre de l’any, a la Casa de la Dona.

Es va reprendre el cicle de salut integral amb una nova xarrada ‘La salut a partir dels 40’ de l’experta en nutrició i planificació dietètica Lola Fernández. S’han celebrat també sessions del taller de Ioga en cadira, dins de les activitats relacionades amb el cos i tallers de ‘iniciació a les tecnologies’ i ‘economia d’estar per casa’.

Els ‘tallers de teatre terapèutic’, dins del grup d’activitats de l’oci saludable, també han sigut protagonistes del mes de setembre juntament amb activitats relacionades amb el cos de ‘Flamenc i dona’. En creixement personal, les dones han participat en els tallers ‘Torrent emocional’.

També, el primer dimarts de cada mes se celebra el ‘intercanvi de lliures solidaris’, on es pot depositar un llibre i emportar-se un altre, de 17.30 a 20.00 hores.

A més de les activitats de Bolillos, Club de lectura, Bebeteca, entre altres.

I continuant a l’octubre, novembre i desembre la ‘Escola de Salut Integral. Espai de salut entre nosaltres’ i la ‘Escola de Famílies. Viure en Igualtat’, amb la celebració de xarrades i tallers en ambdues.

“A més, la Casa de la Dona continua amb la seua programació habitual, que inclou xarrades, tallers i activitats culturals que fomenten la creativitat, l’aprenentatge i la connexió social. Estes activitats estan acuradament dissenyades per a construir una xarxa de suport i coneixement, on les dones poden conéixer noves habilitats, compartir experiències i trobar inspiració en les seues activitats individuals i col·lectives. La Casa de la Dona és un referent en la promoció de la igualtat i ajuda a les dones a Torrent, convertint-se en un suport d’esperança i guia per a elles”, ha emfatitzat la regidora.