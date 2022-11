Després de les fortes pluges provocades per la DANA que varen afectar a nombrosos municipis de l’horta com es el cas de Torrent, el consistori municipal fa balanç i avalua els danys provocats

Murs caiguts, nombrosos desperfectes al carrer i instal·lacions municipals inundades per les pluges torrencials, l’ajuntament fa balanç i, per sort, no s’ha de lamentar cap víctima ni danys personal

Amb motiu d’estos desperfectes a tota la ciutat, el consistori anuncia que revisarà totes aquelles infraestructures que tenen per objectiu acabar amb inundacions i previndre fortes pluges , com els col·lectors que es situen a les vivendes i que arrepleguen l’aigua residual i la pluja

Des d’El consistori municipal també s’ha destacat que les infraestructures dedicades a arreplegar l’aigua de la pluja no estan habituades a arreplegar eixes grans quantitats, fet que provoca eixes grans inundacions

A més de la millora dels col·lectors, l’ajuntament treballarà conjuntament amb els veïns i veïnes afectats per les pluges per tal de que arriben les ajudes provinents de la declaració de la ciutat de Torrent com a zona catastròfica