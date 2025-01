Torrent se prepara per a la V edició del Dia del Rossejat en la Falla de la Plaça

La Falla de la Plaça de Torrent celebrarà el pròxim dissabte 11 de gener la cinquena edició del Dia del Rossejat Torrentí, un esdeveniment que ja s’ha consolidat en el calendari festiu i gastronòmic de la ciutat.

La cita tindrà lloc en la Plaça Major, i promet ser una jornada plena de tradició, cultura i sabor.

Una experiència gastronòmica única

Des de les 12:00 fins a les 15:00 hores, els assistents podran gaudir d’un quinto i tapa, acompanyats de balls regionals realitzats per grups locals. El moment més esperat serà el showcooking del Rossejat Torrentí, a càrrec del cuiner i faller Manolo Carratalà, que compartirà en directe els secrets de l’elaboració d’aquest plat tradicional. A més, el públic podrà degustar el Rossejat en forma de tapa, acostant aquesta especialitat torrentina a tots els presents.

Celebració en el Casal i participació veïnal

La jornada inclou un esmorzar especial al Casal, on els assistents que hagen adquirit el seu tiquet podran degustar el Rossejat com a plat principal. També es convida els veïns a preparar la seua pròpia cassola i portar-la a l’esdeveniment per a compartir-la al costat de la Torre, símbol de Torrent.

Segons Rigo Mora, membre de la comissió de la Falla de la Plaça, un dels principals objectius és “desestacionalitzar” aquest plat típic, tradicionalment associat al Dia de Sant Blai (3 de febrer). “Volem que els torrentins cuinen el Rossejat durant tot l’any i que els restaurants el tinguen en les seues cartes de forma permanent”, afirma.

Un esdeveniment per a la comunitat

L’èxit de l’edició anterior, que va comptar amb la participació de grups com el Grup de Ball de Torrent i artistes locals, ha motivat l’organització a continuar promovent la gastronomia i la cultura torrentina. Aquest any, l’esdeveniment adquireix un significat especial després de mesos difícils marcats per la Dana, durant els quals el Casal va servir com a refugi per a voluntaris i base per a preparar racions de menjar destinades a la zona zero.

Els membres de la Falla de la Plaça esperen que aquesta cinquena edició siga una ocasió per a recuperar la normalitat i gaudir junts d’una activitat que celebra la tradició i el sentiment de comunitat.

Un gener ple de tradició

El Dia del Rossejat Torrentí es reafirma com un dels esdeveniments més esperats del mes de gener, combinant gastronomia, cultura i solidaritat, i consolidant-se com un referent per a veïns i visitants de Torrent.

