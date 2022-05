Del 27 al 29 de maig, el Pavelló El Vedat serà la seu de la competició d’aeròbic més rellevant a nivell nacional

Del 27 al 29 de maig l’esport tornarà a ser protagonista a la ciutat de Torrent, ja que el Pavelló El Vedat acollirà la celebració del Campionat d’Espanya de Gimnàstica Aeròbica, un esdeveniment de rellevància nacional que consolida a la ciutat com un lloc de referència en el panorama esportiu espanyol.



“Estem molt agraïts que Torrent haja sigut la ciutat triada per a albergar la disputa d’una competició tan summament important com el Campionat d’Espanya”, afirma la regidora d’Esports, Susi Ferrer, qui també destaca “la increïble labor de totes les persones que fan possible, amb el seu treball diari, que Torrent siga l’escenari de competicions tan importants com aquesta”.



Així, el dijous 26 de maig, de 16h a 20h, tindran lloc els entrenaments previs dels participants de la Comunitat Valenciana, mentre que la resta de comunitats els realitzarà l’endemà, el divendres 27 de maig de 9h a 14h. Aqueix mateix dia a les 17h s’iniciarà la competició oficial, amb la disputa de les semifinals individuals mixt n6, l’individual femení n4 i l’individual femení n7.



El dissabte, de 9:30h a 13h, serà el torn de les semifinals individuals de n5, així com les finals de trios de n1 a n8 i les finals individuals masculines de n1, n2 i n4, que precediran al lliurament de medalles a les 13h. Posteriorment, a les 15:30h, es realitzarà la desfilada d’inauguració, que donarà pas a les finals per parelles de n1 a n8, les finals individuals de n6 i individuals femenines n4 i n7 i, per a finalitzar les competicions del dia, les finals de aerodance i aerostep. Tot seguit es durà a terme el lliurament de medalles corresponent a aqueixa jornada.



Finalment, el diumenge 29 de maig, de 10h a 13, es disputaran les finals individuals femenines de n3, n5 i n8, a més de les finals individuals masculines de n5, n7 i n8 i les finals per grups de n3 a n8, donant lloc a l’últim lliurament de medalles res més finalitzar aquestes modalitats.

