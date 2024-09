Aquest treball permetrà millorar la gestió, en conéixer amb detall l’estat actual dels espècies i previndre plagues i malalties

Els treballs van començar el mes de juliol passat i és prolongaren fins a l’1 de desembre de 2024.

L’alcaldessa, Amparo Folgado, acompanyada del regidor de l’Àrea d’Urbanisme, Vivenda i Medi Ambient, José Gozalvo, la Directora d’Urbanització de Nous Espais i la tècnic de l’empresa Baobab Vivers SL, empresa que realitza l’estudi, han visitat recorregut la Avinguda Al Vedat, on actualment s’estan realitzant els labors d’inspecció, i recollida de dades de l’arbratge d’aquesta zona per al seu posterior estudi i tractament d’aquests.

L’Ajuntament de Torrent, en col·laboració amb l’empresa pública municipal Nous Espais Torrent SA, ha contractat a Baobab Vivers S.L., empresa especialitzada, la redacció del primer inventari de l’arbratge del nucli urbà, amb avaluació inicial de risc d’aquest. Aquests treballs permetran conéixer tant l’arbratge viari actualment existent com el seu estat actual, així com defectes o anomalies, amb l’objectiu de millorar la gestió del patrimoni arbori de la ciutat de Torrent i optimitzar els recursos tant materials com de mà d’obra destinats als zones verds de Torrent.

El regidor de l’Àrea de Medi Ambient, José Gozalvo, ha explicat que “Torrent malgrat tindre d’un gran patrimoni arbori no comptava amb un inventari d’aquest, l’objecte del projecte és la redacció d’un ambiciós inventari, per a conéixer l’estat actual de l’arbratge i disposar d’un diagnòstic que marque els directrius sobre els actuacions a realitzar a curt i mitjà termini, per al seu idoni manteniment”.

“Els tècnics incidiran en l’estudi dels pins de l’Avinguda del Vedat, un pulmó verd del Vedat, que ens permetrà conéixer l’estat d’aquests, aconseguint a més millorar la seguretat i els condicions per als veïns i veïnes d’aquesta via principal de passeig en el municipi”, ha avançat el regidor de l’àrea de medi ambient.

L’anàlisi dels dades obtingudes en aquest inventari permetrà als tècnics millorar el seu coneixement sobre la diversitat d’espècies presents en el municipi i la seua capacitat d’adaptació al clima local, amb l’objectiu d’ampliar el patrimoni arbori del municipi, i millorar la seua conservació amb els millors condicions de seguretat, ambientals i ornamentals per al gaudi d’ells ciutadans.

José Gozalvo, ha explicat que “l’inventari de l’arbratge que és realitze ens permetrà conéixer cadascun dels arbres de la ciutat, servint de base per a monitorar estretament el seu desenrotllament i estat sanitari, amb els opcions que ens brinda de gestionar eficaçment aquest valuós patrimoni, mantenint la seua funcionalitat i minimitzant els cingles i incidents”.

Aquest estudi minuciós ens permetrà conéixer els escocells buits, i determinar la viabilitat de plantació i espècies més adequades, tant per al desenrotllament òptim dels plantes com per a la compatibilitat amb el carrer.

El bosc urbà de Torrent abasta una superfície total de 532.439 m² (53.24 hectàrees) de parcs i zones verds públiques de conservació municipal. “Aquest estudi detallat permetrà conéixer de primera mà i posar en valor la diversitat d’espècies i el seu número, reflectint-s’en el compromís d’aquest Ajuntament, amb el benestar dels seus ciutadans i la conservació del nostre entorn natural”, ha assenyalat el regidor José Gozalvo.