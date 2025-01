Torrent tindrà la seua primera Oficina de Turisme

L’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, acompanyada del president de la Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud, Josep Cabanes, del regidor de Turisme i Cultura, Aitor Sánchez, i membres de l’equip de govern, ha anunciat la creació de la nova Oficina de Turisme del municipi.

Aquesta nova oficina estarà situada a l’Antic Mercat i formarà part de la xarxa Turist Info, gràcies a la col·laboració de la Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud.

Aquesta iniciativa forma part d’un pla de dinamització turística i cultural amb l’objectiu de posar en valor el patrimoni històric, turístic, cultural i natural de la ciutat, fent que Torrent siga més accessible per als visitants.

La nova Oficina de Turisme comptarà amb material informatiu actualitzat i personal capacitat per a oferir un servei de qualitat als turistes. Per la seua part, Josep Cabanes, president de la Mancomunitat de l’Horta Sud, s’ha mostrat content de que el seu primer acte després de la DANA s’haja celebrat a Torrent, destacant la importància d’aquesta creació per al desenvolupament turístic del municipi.

Torrent, referent en turisme sostenible

Des de l’Ajuntament de Torrent, es subratlla que el municipi s’està consolidant com un referent en turisme sostenible, gràcies a la seua riquesa cultural, patrimoni històric i monumental. Aquest patrimoni abasta des del passat musulmà fins a l’arquitectura modernista, destacant-se com un lloc ideal per a fer rutes mediambientals i senderisme. A més, la ciutat és coneguda per les seues festivitats tradicionals, com les Falles, la Setmana Santa (declarada d’Interés Turístic Autonòmic en 2009), Moros i Cristians, la “Entrá de la Flor” i Sant Blai.

Així mateix, la gastronomia local, amb l’emblemàtic arròs rossejat, és un altre dels atractius que farà de la nova Oficina de Turisme un important punt d’informació per als visitants. Tots aquests elements culturals i naturals sumen els punts necessaris per a la creació d’aquesta nova infraestructura.