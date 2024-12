L’Ajuntament de Torrent treballa per a garantir el subministrament d’aigua al 2% de les 1.200 vivendes en terreny rústic

El regidor de Medi Ambient es compromet a buscar solucions temporals mentre es treballa en la recuperació definitiva

L’Ajuntament de Torrent continua treballant intensament per a garantir l’accés a l’aigua a totes les vivendes afectades per la recent DANA. Tot i que el 98% de les 1.200 vivendes situades en terrenys rústics ja han recuperat el subministrament, un xicotet percentatge, al voltant del 2%, encara no disposa de servei, una situació que afecta especialment les vivendes del Mas de Don Pedro.

Gravíssims danys en les infraestructures hidràuliques

Després de la DANA, es van veure greument afectades nombroses canonades i connexions hidràuliques que proveïen aquestes vivendes a través de pous gestionats per l’empresa Charcos Secs, SL. En alguns casos, el terreny que sustentava aquestes infraestructures va desaparèixer, fent impossible la reconstrucció en les mateixes ubicacions.

El gerent de Charcos Secs, SL ha reconegut públicament la impossibilitat de fer front, amb recursos propis, a la inversió necessària per a restablir el subministrament al 2% de vivendes que continuen sense aigua. Tot i això, ha agraït profundament l’ajuda de l’Ajuntament i altres entitats implicades: “Sense la col·laboració i els recursos aportats pel consistori, la nostra empresa s’hauria vist obligada a cessar la seua activitat”.

Col·laboració immediata del consistori i Aigües de l’Horta

Des del primer moment, el consistori, en col·laboració amb Aigües de l’Horta, ha treballat per a minimitzar els danys i restablir el servei. El regidor de Medi Ambient, José Gozalbo, ha destacat que es va habilitar una connexió temporal a la xarxa d’aigua potable per a cobrir les necessitats bàsiques, així com el subministrament mitjançant camions cisterna. A més, el Consell Agrari va proporcionar una retroexcavadora per a facilitar els treballs de reparació realitzats per Charcos Secs.

Compromís amb solucions definitives

Durant la reunió celebrada ahir amb el gerent de Charcos Secs, el regidor Gozalbo va reafirmar el compromís de l’Ajuntament per a garantir que totes les vivendes recuperen l’accés a l’aigua. “Continuarem treballant juntament amb Aigües de l’Horta i explorarem totes les opcions possibles per a que l’aigua arribe a aquestes vivendes com més prompte millor. També estudiarem la possibilitat que altres comunitats veïnes puguen proporcionar aquest servei”, ha afirmat el regidor.

Gozalbo també ha agraït la col·laboració dels veïns durant aquestes setmanes tan complicades: “Sabem que la situació ha sigut difícil, però estem treballant amb determinació perquè tots els ciutadans tinguen accés a un recurs tan vital com és l’aigua”.

4o