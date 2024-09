Tous recupera la figura de la Reina de Festes 22 anys després amb la coronació de Lucía Ibáñez

Lucía Ibáñez Estarlich ha sigut coronada com a reina de les Festes Patronals de Tous 2024.

La seua presentació oficial ha donat el tret d’eixida a les festes en honor al patró de la localitat, San Miguel Arcángel, que s’estendran fins al 2 d’octubre.

Enguany, l’arribada de les festes miguelines és doblement especial. D’una banda, Tous recupera la figura de la reina després de l’última coronació, la d’Amparo Estarlich, al 2002.

D’altra banda, el municipi celebra el seu Any Miguelí, quan la festivitat de San Miguel cau diumenge. No és casualitat que totes les reines de festes hagen estat coronades en aquesta circumstància: la primera al 1973, la segona al 85, la tercera en 1991 i la quarta al 2002. Ara, Lucía Ibáñez s’uneix a aquest llegat, que des de l’Ajuntament de Tous esperen que perdure més enllà de l’Any Miguelí, perquè el poble sempre tinga festers i festeres.

Així, Tous es prepara per a tot un mes de festes amb activitats com les disfresses, les paelles o els actes religiosos en honor a San Miguel, marcats per una processó que en Any Miguelí modifica el seu recorregut habitual per recórrer la meitat del poble amb la imatge del sant sobre els muscles dels veïns i veïnes.

Durant la presentació, Lucía Ibáñez va ser coronada com a nova Reina de les Festes, amb la imposició de la banda per part de la regina anterior.

A més, Tous va poder conéixer la cort d’honor que acompanyarà Ibáñez en el seu regnat, formada per sis festeres.

Representants institucionals, familiars i amics dedicaren paraules d’estima a la nova representant de les festes miguelines, en un esdeveniment que va comptar amb l’assistència de nombrós públic, tot i la pluja. Un castell de focs artificials va posar punt i final a una nit màgica marcada per la pólvora, la música i el color.