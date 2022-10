Experts de tot Europa es citen a València per intercanviar experiències en la rehabilitació energètica d’edificis

El parc d’edificis de València és responsable del 38% del consum energètic de la ciutat

20 experts de set països es reuneixen hui i demà a València per posar en comú les distintes experiències en matèria de rehabilitació d’edificis, noves tecnologies de la construcció i consum energètic en les vivendes.

A València, el parc d’edificis és responsable d’aproximadament el 38% del consum energètic de la ciutat i del 21% de les emissions de CO 2 . El regidor d’Emergència Climàtica i Transició Energètica, Alejandro Ramon, ha afirmat que “València està apostant fort per l’adaptació de la ciutat als canvis que comporten el canvi climàtic i la crisi energètica. Sumar-nos a projectes impulsats per la Unió Europea és una oportunitat per posar en valor el treball que estem fent i també per aprofitar-nos de les experiències que duen a terme altres institucions”.

Ramon ha recordat que “des de l’Ajuntament s’ofereix assessorament a particulars sobre totes les ajudes disponibles per a la rehabilitació d’habitatges i informació a les comunitats de propietaris per a impulsar la rehabilitació d’edificis”.

L’edil ha explicat que “l’Oficina de l’Energia de València atén de manera gratuïta als veïns i veïnes de València. És una qüestió d’estalvi econòmic i de responsabilitat mediambiental”.

Projecte EBENTO

Els experts dels set països reunits visiten la nostra ciutat per posar en marxa el projecte EBENTO, que té un pressupost de sis milions d’euros. El projecte europeu ha triat València, Atenes, Manchester i Tallinn com a ciutats pilot per identificar les mancances en matèria de millora energètica de les vivendes europees i trobar solucions constructives que permeten estalviar energia.

La trobada s’emmarca en l’elecció de València com una de les cent ciutats europees climàticament neutres en 2030 i en la candidatura de la ciutat a la capitalitat verda europea, que es decidirà a Grenoble a finals d’este mes d’octubre.

L’Ajuntament de València participa en el projecte europeu a través de la fundació municipal València Clima i Energia, que gestiona l’Oficina de l’Energia i serà l’encarregada de gestionar els 474.500 euros de subvenció concedits a la ciutat.

Parc d’habitatges

El parc d’edificis de València és responsable d’aproximadament el 38% del consum energètic de la ciutat i del 21% de les emissions de CO 2 . Les xifres són semblants a les de moltes ciutats europees.

En concret, el 48% dels 410.100 habitatges es va construir fa més de 50 anys i prop del 70% són abans de 1980. Per eixe motiu, la majoria tenen una qualificació energètica baixa. Amb l’adequada rehabilitació d’un edifici es pot reduir fins a sis vegades el seu consum energètic, amb l’estalvi econòmic i d’emissions corresponent.

L’oferta del sector de la rehabilitació a la Comunitat Valenciana es troba fragmentada en xicotetes i mitjanes empreses i professionals autònoms, que representen el 30% de l’ocupació en el sector. Un dels objectius del projecte EBENTO és que tant les empreses com els professionals del sector de la rehabilitació compartisquen informació i dades de manera transparent i fiable