Turisme Comunitat Valenciana emet aquest divendres els primers 500 bons Viatja +65 per a viatjar en l’últim trimestre de l’any

Nuria Montes destaca que el programa supera les 15.000 sol·licituds amb 194 empreses registrades, de les quals 125 són agències de viatge

La consellera recorda que els beneficiaris poden reservar estades entre 5 i 10 nits en règim de mitja pensió amb una bonificació del 40%

Aquesta edició pilot del Bo Viatja +65 està dotada amb més d’un milió d’euros, i es preveu que participen més de 7.000 usuaris i que genere 50.000 pernoctacions en temporada baixa

La Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme ha emés els primers 500 codis del nou Bono Viaja +65 perquè els usuaris, tots ells majors de 65 anys i empadronats en la Comunitat Valenciana puguen començar a viatjar durant l’últim trimestre de 2024.

La consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme Nuria Montes, ha avançat que “al llarg dels pròxims dies s’aniran emetent nous codis”, i recorda que aquesta edició pilot del programa està dotada amb més d’un milió d’euros, i “es preveu que participen més de 7.000 usuaris i que genere 50.000 pernoctacions en temporada baixa”.

Nuria Montes assegura que “el programa de turisme social del Consell, impulsat per Turisme Comunitat Valenciana, registra ja més de 15.000 sol·licituds, de les quals 2.000 ja han formalitzat la seua inscripció per a poder viatjar aquesta tardor”.

“El nostre objectiu és continuar dinamitzant la demanda aquests mesos, incentivant els viatges de les persones majors anara de la temporada alta, i ajudar així a la desestacionalització i el manteniment de l’ocupació turística més enllà de l’estiu, on hem registrat rècord de pernoctacions hoteleres i despesa turística”, ha explicat la Consellera.

La dinàmica del programa és la següent: els usuaris, després de sol·licitar inscriure’s en el Bo +65, són citats per a formalitzar eixa inscripció. Una vegada realitzat aquest pas, ja poden ser inclosos en el programa, que anirà distribuint setmanalment els codis del Bo +65, que haurà de ser canviat formalitzant una reserva en el termini de 10 dies hàbils per a gaudir d’estades en la Comunitat Valenciana amb descompte del 40% del total de la reserva.

Els beneficiaris del programa han de realitzar les reserves entre el 14 d’octubre i el 20 de desembre d’enguany, i en qualsevol dels prop de 70 establiments d’allotjament turístic adherits a la iniciativa, dels quals 57 són hotels, majoritàriament situats a la província alacantina.

Prop de 200 empreses adherides

El programa aconsegueix ja les 194 empreses registrades, de les quals 125 són agències de viatge, a través de les quals es pot gestionar les reserves. Per províncies, Alacant és la que major nombre d’empreses adherides té amb un total de 85, li segueix a província de València amb 78 entitats i Castelló que aconsegueix les 31 empreses d’allotjament i agències de viatges.

En concret, els usuaris podran reservar estades entre 5 i 10 nits en règim de mitja pensió, i en una àmplia modalitat d’allotjaments, que van des d’establiments hotelers, blocs i conjunts d’apartaments turístics, fins a càmpings, cases rurals, albergs i empreses gestores d’habitatges d’ús turístic.

El cost màxim subvencionable del programa Viatja +65 és de 600 euros sense acompanyant i de 900 euros amb acompanyant. El preu de l’allotjament s’estableix en 70 euros per dia per a una habitació doble o 50 euros per a la doble d’ús individual en el cas que les persones majors viatgen soles.

Així mateix, s’inclou un crèdit addicional de 100 euros per persona i paquet per a experiències gastronòmiques, de salut, esportives o culturals, a més de pàrquing i serveis de trasllats.

Per a més informació es pot consultar la següent pàgina de TurismeCV: Com funciona el programa Viatja +65.