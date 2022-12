Emiliano García: “Amb esta fira no sols dinamitzem l’economia, sinó que potenciem un món tal valuós com es el de les persones artesanes”

El Regidor de Turisme i Internacionalització, Emiliano García, ha visitat este matí la 21° edició de la Fira d’Artesania de Nadal, organitzada per Arteval, l’Associació d’Artesans Valencians, juntament amb l‘Ajuntament de València i la Conselleria de Comerç, Artesania i Consum. La fira està situada a la plaça de la Reina, i estarà en marxa fins al pròxim 8 de gener, amb un total de 30 estands artesans, tots ells amb Carnet de Qualificació Artesana (DCA).



Tal com ha subratllat García, esdeveniments com este ajuden a “posar en valor la nostra artesania, i dur-la al centre urbà fa possible a més que els valencians i les valencianes passen una estona agradable compartint les compres d’estes festes amb la resta d’establiments”. En este espai, obert des de les 10:30 a les 14:00 hores, i des de les 16:30 a les 21:00 hores, les persones artesanes de València exposen els seus millors treballs perquè el públic puga gaudir de l’artesania de producte, artística, tradicional i contemporània, executada per diferents oficis, des de marroquineria fins a enquadernació, joieria o ventalls.

L’edil ha ressaltat que amb esta fira “no sols dinamitzem l’economia, sinó que potenciem un món tan valuós com és el món de les persones artesanes”. “Amb este entorn, amb la Catedral al fons, i tan espaiat, les persones visitants poden passejar-se, sense atropellaments, i poden veure’l tot. És un èxit”, explica. A més, el regidor ha ressaltat el valor turístic d’este esdeveniment, i ha assegurat que fires com esta “generen una bona economia, i més en un entorn privilegiat, amb artesans que, en molts casos, són desconeguts”.

En esta edició es compta, a més, amb la col·laboració del Centre d’Artesania de la Comunitat Valenciana, que realitza, en un espai específic dins de la fira, tallers demostratius dels diferents oficis artesans, perquè els visitants puguen veure el procés i les tècniques de treball, conéixer i donar valor als diferents oficis que engloba el sector artesà.