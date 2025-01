Un any històric per a la Germandat de la Flagel·lació del Senyor

La Germandat de la Flagel·lació del Senyor, a la qual pertany Lucía, celebra enguany el seu 80é aniversari.

La seua elecció com a desena Reina de l’Encontre d’aquesta germandat reafirma el lloc que ocupa en la història de la Setmana Santa de Torrent.

L’alcaldessa, Amparo Folgado, va destacar durant el seu discurs la il·lusió i el compromís de Lucía per assumir aquest paper, subratllant com contribueix a enriquir les tradicions de la ciutat de Torrent. A més, va ressaltar: “Aquest any és particularment especial per a la Germandat de la Flagel·lació del Senyor. Celebrar el seu 80é aniversari amb una Reina com Lucía és un honor per a Torrent i per a la història de la Setmana Santa”.

L’acte també va comptar amb la intervenció de Miguel Ángel Requena, cosí germà de Lucía i docent a l’Escola Professional Xavier de la Fundació Javerianes de València, qui va actuar com a mantenidor. El seu discurs, carregat de proximitat i emocions personals, va posar de manifest els valors familiars que uneixen la nova Reina de l’Encontre amb el seu entorn.

Amb el nomenament públic de la Reina de l’Encontre i la presentació dels germans majors de les diferents germandats, la Setmana Santa de Torrent inicia un any ple d’esdeveniments i tradicions que celebren la fe i la identitat cultural de la ciutat.