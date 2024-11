Famílies, corredors i marxadors, menuts, majors…tots tenen una cita a Burjassot el diumenge, 24 de novembre, per a lluitar contra la violència de gènere.

Aquest és el dia triat per la Regidoria d’Igualtat i Feminisme, dirigida per Yolanda Andrés, per a celebrar la XIV Volta a Peu contra la Violència de Gènere que començarà, en la Plaça Emili Castelar (Ajuntament) a les 11.00 hores.

Per a ser a participar, és necessari inscriure’s en este ENLLAÇ, fins al divendres 22 de novembre, a les 12.00 hores.

La XIV Volta a Peu contra la Violència de Gènere de Burjassot 2024 se celebrarà com una marxa de 4 quilòmetres no competitiva. L’arreplega de dorsals i obsequis serà el dia de la marxa, el diumenge 24 de novembre, en la Plaça d’Emili Castelar, entre les 9.00 h i les 10.30 h.