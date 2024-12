Un arbre de Nadal teixit a mà per les dones de la Casa de la Dona adorna l’interior de l’Ajuntament de Torrent

Una obra artesanal amb 500 peces úniques en un projecte liderat per la dissenyadora tèxtil Carolina Damonte

El vestíbul de l’Ajuntament de Torrent lluïx enguany un arbre de Nadal molt especial, fruit de l’esforç i la creativitat de les dones de la Casa de la Dona.

Des del mes d’octubre, 23 teixidores han treballat puntada a puntada per a crear aquesta original obra d’art, composta per 500 grannies square (triangles teixits a mà) i adorns de ganxet que aporten un toc únic i colorit a la decoració nadalenca.

El projecte ha sigut liderat per la dissenyadora tèxtil Carolina Damonte, qui ha guiat el grup durant mesos d’intens treball. “Em sent molt orgullosa de les meues alumnes. Han sigut moltíssimes hores de teixir i, de vegades, també de desteixir, en què ens hem consolidat com a grup. Totes som mestres de totes, compartim ensenyances i col·laborem sempre des del respecte i l’afecte”, ha expressat Damonte emocionada.

El resultat és un arbre de més de dos metres d’altura que no sols embelleix l’edifici municipal, sinó que també simbolitza el treball en equip, la creativitat i la resiliència. A més, aquesta iniciativa, impulsada per la Regidoria d’Igualtat, dirigida per Amparo Chust, té un valor afegit, ja que fomenta l’apoderament i la creació de xarxes de suport per a dones en situacions de vulnerabilitat.

No és la primera vegada que Torrent aposta per l’art urbà amb un enfocament social. L’any passat, en aquestes mateixes dates, el carrer Sant Cristòfol es va omplir de tendals multicolors teixits, deixant clar que la ciutat té un compromís ferm amb la visibilitat del talent artesanal i la cohesió comunitària.

L’arbre de Nadal de ganxet estarà disponible per a la seua visita durant tot el període nadalenc a l’Ajuntament de Torrent, convidant veïns i visitants a admirar una obra que combina tradició, innovació i un profund missatge d’unió.