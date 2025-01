Un Centre de Voluntaris organitza amb la Fundació Gomaespuma una cavalcada solidària en 8 poblacions afectades per la DANA

El Centre de Voluntaris ‘La Cantina’ organitza, en col·laboració amb la Fundació Gomaespuma, una cavalcada solidària que recorrerà el 4 de gener, entre les 10:30 i les 14:30 hores, 8 poblacions de l’Horta Sud afectades per la DANA (Sedaví, Benetússer, Paiporta, Picaña, Massanassa, Alfafar, Catarroja i Albal).

L’esdeveniment oferirà als xiquets d’aquestes localitats una festa per celebrar la Nit de Reis. Segons els organitzadors, els portaveus del Centre de Voluntaris ‘La Cantina’, la cavalcada se celebra per portar il·lusió als xiquets que han viscut moments difícils a causa de les inundacions: “Amb tot el que han passat els xiquets en aquestes poblacions, tota la il·lusió és poca, així que els Reis han decidit que cada segon d’aquests dies sense il·lusió és un segon perdut”.

El Centre de Voluntaris ‘La Cantina’, fundat al barri valencià de Russafa, compta actualment amb 800 voluntaris que han estat enviant subministraments i ajudant amb la neteja en quasi 30 poblacions des de fa dos mesos.

La idea de la cavalcada solidària va arribar a Guillermo Fesser i Juan Luis Cano, qui van impulsar la Fundació Gomaespuma. Amb la seva ajuda, es va organitzar una recollida de fons que va començar amb un especial de Gomaespuma el passat 24 de desembre. A més, més de 20 entitats s’han sumat a la causa, incloent sis sindicats (CCOO, USO, Fetico, Unió de Llauradors, SAE i ANPE), i altres entitats socials com la Fundació Junts per la Vida o el Moviment per la Pau.

La cavalcada comptarà amb el suport d’ambaixadors dels Reis Mags procedents de la cavalcada d’Alcoi, la més antiga del món, i pagesos reals de la cavalcada de Villena. A més, hi haurà més de 3.000 joguets, 4.000 bosses de llaminadures, actuacions de mags, grups de música, cors, ballarins i personalitats del món de la cultura com l’actriu Rosana Pastor, que ajudarà a repartir regals.

Per a donar més suport a la comunitat local, el Centre de Voluntaris ‘La Cantina’ i les entitats col·laboradores desplegaran 150 voluntaris i 40 vehicles. A més, es comptarà amb la iniciativa “Recapte de Germanor”, que consisteix a repartir xocolate amb bescuits elaborats en forns de les poblacions afectades, recolzant així també al comerç local.