Es tracta d’una de les aeronaus no tripulades desplegades aquest estiu per a reforçar les labors de prevenció d’ofegaments a les platges

La tortuga evoluciona favorablement en el centre de rehabilitació ‘Arca de la Mar’

Un dron de la Generalitat ha salvat a una tortuga marina caretta caretta en perill d’extinció. El rescat ha tingut lloc recentment a la platja de Guardamar, gràcies a una de les aeronaus no tripulades que ha desplegat aquest estiu la Generalitat per a reforçar les labors de vigilància i prevenció a les platges de la Comunitat Valenciana dins de la campanya Platges destrals.

Els drons són una eina de molta utilitat per a la ràpida detecció i anàlisi d’emergències en la mar. Per això, enguany la Generalitat ha ampliat el servei de prevenció i rescat amb aeronaus no tripulades, desplegant-lo en 20 municipis valencians, el doble que l’any anterior.

L’equip de salvament de Guardamar va detectar un embalum estrany surant a 150 metres de la riba i en enviar l’aeronau es va constatar que es tractava d’una tortuga marina atrapada en una xarxa de pesca abandonada. Des del mateix dron es va llançar un avís als equips de socorrisme del municipi, i ràpidament es va procedir al rescat de l’animal.

Després de ser examinada pels veterinaris de l’Oceanogràfic, la tortuga va ser traslladada al centre de rehabilitació ‘Arca de la Mar’. Encara que evoluciona favorablement, abans de tornar a la mar haurà de recuperar-se dels greus danys en el coll i en les potes davanteres que li va provocar la xarxa.

Mitjans destinats

Per a aquesta campanya estival, la Generalitat ha duplicat el nombre de drons de socorrisme i salvament d’aquest projecte pioner a Espanya. Un total de vint localitats compten amb aeronaus no tripulades que es coordinen amb els serveis de socorrisme i salvament de cada platja per a fer tasques de suport a la vigilància en la zona de bany i realitzar llançament de flotadors als banyistes en situacions de risc.

Aquest servei opera en sis municipis de la província de Castelló (Borriana, Vinaròs, Peníscola, Moncofa, Alcalà de Xivert i Oropesa), en sis localitats de València (Cullera, Gandia, La Pobla de Farnals, Miramar, Piles i Alboraia), i huit platges de la província d’Alacant (Altea, Benidorm, Dénia, Oriola, Santa Pola, Xàbia, Guardamar del Segura i El Campello).