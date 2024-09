Un miler de persones inscrites en el 14é Passeig Saludable de la Universitat de València d’aquest diumenge

El 14é Passeig Saludable de la UV reuneix prop de 1.000 participants per a promoure una vida activa.

La Nau Gran celebra 25 anys impulsant la formació per a persones majors amb activitats com el Passeig Saludable.

La Universitat de València (UV) celebra aquest diumenge, dia 29 de setembre, el 14é Passeig Saludable, una cita organitzada per La Nau Gran, el programa de formació per a persones majors de la Universitat de València i que té com objectiu fer una marxa per la ciutat i mostrar l’energia de les persones que participen en aquesta iniciativa formativa, a més d’estar obert per a tota la ciutadania.



El recorregut començarà a les 10 hores, des de la plaça Charles Darwin del Rectorat i des d’allí es dirigirà a Vivers, i travessant el Jardí del Túria arribarà al Jardí Botànic de la UV. En aquest espai, la vicerectora de Cultura i Societat, Ester Alba, i la directora de La Nau Gran, M. Dolores Pitarch, lliuraran l’ajuda de 3.500 euros a l’Associació Valenciana d’Acollimnet Familiar (AVAF), beneficiària de la present edició.



Vora 1.000 persones s’han inscrit en aquest passeig, i encara poden sumar d’altres a aquesta iniciativa: Sostenible, Solidària i Saludable mitjançant aquest enllaç (fins a les 23:59 de divendres dia 27 de setembre).



A més d’una samarreta, les persones que assisteixen al Passeig poden aconseguir una bossa de tela específica d’aquesta edició quan completen el recorregut. Serà en arribar al Jardí Botànic i junt amb la fruita fresca que ofereix la denominació d’origen Peres de Rincón de Soto.



També cal destacar la col·laboració, com en cada edició, del Servei d’Esports de la UV i del Voluntariat Esportiu de València, així com de l’Ajuntament i la Policia Local. El 2024 l’entitat beneficiària del Passeig Saludable és AVAF (Associació Valenciana d’Acolliment Familiar), que hi estaran presents aquest diumenge.



25 anys de Nau Gran UV

La Nau Gran és el programa de formació per a persones majors de la Universitat de València, que començà la seua programació l’any 1999 i, per tant, enguany celebra els seus 25 anys d’activitat formativa. A hores d’ara compta amb 10 Itineraris formatius que toquen totes les àrees de coneixement, i tres Alts estudis, amb vora 1.200 alumnes. De manera complementària també ofereixen cursos monogràfics independents, prop de dos-cents que formen La Nau Gran en Obert, i que acullen un alumnat global que supera les 2.000 persones. Des de fa 14 anys el Passeig Saludable és el dia d’eixir al carrer, per a compartir amb família i veïnat la reivindicació d’una formació contínua dins d’una vida activa i curiosa.