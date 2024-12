Un municipi català de 45 habitants envia caixes de regal a Llocnou de la Corona per Nadal

La població de LA QUAR (Barcelona) ha escrit cartes personalitzades per a cada família de Llocnou de la Corona, en una mostra de solidaritat després de la DANA.

El Nadal ha arribat amb un gest emotiu des de Catalunya a Llocnou de la Corona, el municipi més xicotet d’Espanya.

El poble de LA QUAR (Barcelona), amb només 45 habitants, ha fet arribar caixes de regal personalitzades a totes les famílies del municipi de l’Horta Sud, incloent missatges de suport i cartes escrites a mà, per donar optimisme després dels efectes devastadors de la DANA.

Llocnou de la Corona, amb set carrers i poc més d’un centenar d’habitants, va quedar especialment afectat pel desbordament del barranc que travessa la zona. Les tasques de neteja i reconstrucció estan sent complicades per la falta de recursos municipals.

La iniciativa solidària va començar quan Marta Puigantell, alcaldessa de Molina de la Quar, va contactar amb la Mancomunitat de l’Horta Sud en els dies posteriors a la DANA per oferir la col·laboració del seu poble “de la forma que fora possible”. Després de diverses converses, es va proposar una acció solidària que podria establir un llaç durador entre els dos municipis.

Puigantell va sotmetre la proposta a l’assemblea veïnal, que fa funcions de ple municipal, i aquesta es va aprovar per unanimitat. El resultat ha sigut la creació de 50 caixes amb productes típics catalans, articles nadalencs i cartes personalitzades dirigides a cada família de Llocnou. A més, l’alcaldessa de Molina també ha enviat una carta i un regal a la seua homòloga, Paqui Llopis.

El matrimoni format per Jordi Spachs i Montserrat Brustenga s’ha encarregat de portar personalment les caixes des de Catalunya amb el seu vehicle. Durant el viatge, també han visitat altres municipis de l’Horta Sud afectats per la DANA. L’associació Cor de Vila d’Alaquàs ha col·laborat oferint-los allotjament i acompanyament.

El repartiment de les caixes es va fer casa per casa aquest dijous a la vesprada, amb la participació de Spachs i Brustenga, l’alcaldessa Paqui Llopis i l’equip de govern local. “És un gest que no oblidarem mai i que demostra que la solidaritat no entén de distàncies”, ha declarat emocionada Llopis.

Aquesta acció solidària no sols ha portat esperança i alegria al municipi, sinó que també ha posat en valor la capacitat d’unió entre comunitats en moments difícils.