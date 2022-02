Una espectacular Crida obrirà les Falles a Cullera

Una espectacular Crida obrirà a Cullera l’esperada volta a la normalitat fallera

«Estes festes són per a gaudir-les amb responsabilitat i amb la prudència que requereix la situació extraordinària que vivim», ha afirmat Jordi Mayor

Cullera busca la volta a la normalitat fallera. Sota el lema ‘Tornem’, la Crida donarà este dissabte l’inici de les Falles més esperat després del parèntesi de dos anys per la pandèmia. Les màximes representants de les 16 comissions existents en la localitat seran les encarregades de realitzar la tan esperada crida a la participació en les festes del foc.



L’alcalde de la localitat, Jordi Mayor, ha volgut posar en relleu «la importància de la volta a la senda de la normalitat amb la precaució necessària seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries. Una necessitat, la de reeditar les festes falleres, per a continuar demostrant al món el per què van ser declarades Patrimoni Immaterial de la Humanitat”.



Una ‘Crida’ espectacular en la qual un vídeo mapping, projectat sobre la façana de la Casa Consistorial, introduirà una festa plena de llum, color, música i sentiments, amb el desig dels presents de poder tornar a gaudir de la festa.



Després de la seqüència de les emotives imatges i un espectacle musical, una a una, les falleres majors i les representants de la localitat aniran desfilant pel balcó central de la Casa Consistorial, per ordre invers a l’antiguitat de les comissions per a cridar a la participació en la festa.



«Il·lusió, desitjos de tornar, un emotiu record per a aquells que han quedat en la memòria, essència fallera, ganes, universalitat, patrimoni immaterial, força, esperit, i sobretot la voluntat de mostrar al món la festa dels valencians» són segons el parer de Mayor, els objectius d’este emotiu acte.



Una ‘Crida’ plena de sentiments que serà seguida pel col·lectiu faller en ple en el cor de la ciutat, en la plaça d’Espanya de la localitat, la que s’omplirà, com abans de la pandèmia, de color i sentiments.



L’encarregat de posar el punt i final a este emotiu acte, des del balcó central de la Casa Consistorial, serà l’alcalde, acompanyat pel regidor de Falles, Javier Cerveró i el president de la Junta Local Fallera de Cullera, José Luís Renart.



Major ha insistit en la importància de poder gaudir de la Festa des de la responsabilitat que es necessita per a continuar lluitant junts contra la pandèmia. Una responsabilitat de tots, sense excepció», conclou.



La fi de festa es realitzarà als Jardins del Mercat amb un ball amb orquestra. Des de l’Ajuntament, així com des de la JLF, s’ha fet una crida al fet que els participants seguisquen les recomanacions de la Conselleria de Sanitat i, per tractar-se d’un acte multitudinari on serà complicat mantindre la distància de seguretat, s’haurà d’utilitzar la mascareta.

