Unes jornades analitzen en Dret les claus per aconseguir un sistema financer socialment responsable

La Facultat de Dret de la Universitat de València ha organitzat el “II Cicle de jornades: Sostenibilitat i Dret” els dies 18 i 25 de novembre per tractar la responsabilitat social de les empreses i analitzar com aconseguir un sistema financer socialment responsable. Es tractaran, entre altres, la importància del reglament de taxonomia de la Unió Europea per a les finances sostenibles, els principis rectors de les Nacions Unides sobre empreses i Drets humans a l’Amèrica Llatina i el pacte mundial de les Nacions Unides juntament amb la sostenibilitat corporativa a través de l’agenda 2030.

Les jornades han estat organitzades pel grup de recerca “Responsabilitat social de l’empresa: cap a un sistema financer socialment responsable” (Projecte Prometeu de la Generalitat Valenciana – 2021/13).

Les ponències de la sessió del dia 18 compten amb Catherine Malecki, professora de Dret privat a Rennes 2 University (França), i William Vega, oficial nacional de drets humans de l’Alt Comissariat de Nacions Unides per als Drets humans. Tancarà la jornada Cristina Sánchez, directora executiva del Pacte Mundial d’ONU Espanya, amb la ponència titulada “El Pacte Mundial de les Nacions Unides i la sostenibilitat corporativa a través de l’Agenda 2030”.

La segona jornada, “Sostenibilitat i Dret de societats”, se celebrarà el 25 de novembre (12h – 14:30h), i hi participaran Juan Ignacio Peinado, catedràtic de Dret Mercantil a la Universitat de Màlaga; Andrés Recalde, catedràtic de Dret Mercantil a la Universitat Autònoma de Madrid i Antonio Roncero, amb el mateix rang acadèmic a la Universitat de Castella-la Manxa. Aquest darrer tancarà el cicle de jornades amb la ponència “La vinculació de la retribució dels administradors a la sostenibilitat i criteris de rendiment no financer de les societats”.

L’encontre del 18 de novembre tindrà lloc a la Sala Ignacio Albiol de la 5a planta de la Facultat de Dret, i el 25 de novembre serà a la Sala Hemicicle “Joaquín Tomás de Villarroya” de la 1a planta del mateix centre.

La direcció de la primera sessió la fan Rosario Serra i Juan Bataller, catedràtica i catedràtic de Dret Mercantil a la Universitat de València. I en el cas de la segona reunió, és també la catedràtica de Dret Mercantil de la institució Josefina Boquera.