Unisocietat l’Eliana obrirà al setembre la matrícula per al curs 2024/2025

Unisocietat, el programa formatiu que ofereix l’Ajuntament de l’Eliana en col·laboració amb la Universitat de València. Obrirà el període de matrícula per al nou curs 2024/2025 el mes vinent de setembre.

Aquesta activitat és dirigida a persones majors de 30 anys, amb o sense estudis previs. Que busquen ampliar els seus coneixements i cultura general, ja que, entre els seus objectius es troba fomentar el debat o intercanviar opinions i informació.

Concretament, el termini de sol·licitud serà del 2 al 27 de setembre. El programa, implantat en l’Eliana des de 2014, arrancarà el nou curs el mes vinent d’octubre i s’impartirà en el Centre de Formació de Persones Adultes (EPA).

Els continguts estaran, com sempre, impartits per professorat qualificat de la Universitat i estan dividits en tres cursos diferents de 120 hores cadascun, que faculten l’alumnat per a obtindre un certificat universitari i que es complementa amb el plus demà i el de vesprada.

Cada curs s’estructura en dos quadrimestres amb dues assignatures troncals. En concret enguany s’ofereix, d’octubre a juny, tres itineraris que inclouen des de sociologia, història de la música o literatura espanyola contemporània. Totes les assignatures es complementen amb conferències al llarg del període escolar amb temàtiques diverses, com a medi ambient, història de l’art o astronomia.

Les persones interessades a obtindre més informació poden telefonar al 96 275 80 30 (ext. 533) o al 663 001 789. També es poden realitzar consultes a través del correu electrònic unisocietat@leliana.es.

L’edil de Formació, Eva Santafé, ha celebrat els 10 anys de vida d’aquest programa a l’Eliana, pel qual han passat ja prop de mig miler de persones i ha convidat les persones adultes a continuar formant-se en la localitat.