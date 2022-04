Sandra Gómez destaca que amb la revegetació de la plaça de Ciutat de Bruges “es completa la transformació d’este espai en un entorn molt més amable i sostenible”

Els treballs de plantació d’arbratge i vegetació en l’entorn del Mercat Central continuen avançant després de la plantació de les primeres pereres de flor, exemplars de sófora i tarongers. Hui s’ha procedit a plantar les palmeres situades en l’entorn de la plaça de Ciutat de Bruges, quasi una vintena d’exemplars que se situen en les jardineres de la plaça. Se sumen al total de 55 nous arbres que es repartixen en l’entorn de les places de Ciutat de Bruges i del Mercat. “La plantació d’estes palmeres en l’entorn de la plaça de Ciutat de Bruges han creat gran expectació entre els veïns i veïnes des que es van col·locar les noves jardineres, ara podem tornar a descobrir esta plaça, que inclou edificis emblemàtics del patrimoni valencià com el Mercat Central i l’església de Sant Joan del Mercat”, ha declarat la vicealcaldessa y regidora d’Urbanisme, Sandra Gómez.

Tal com estava previst, esta setmana han començat els treballs de plantació de les 18 palmeres situades a la plaça de Ciutat de Bruges. Estes palmeres són d’una espècie diferent a la resta de palmeres que es plantaran en l’entorn de la plaça del Mercat, ja que era necessària una espècie que no necessitara tant d’espai per a les seues arrels i que fora més adequada per plantar-la sobre l’aparcament subterrani situat sota la mateixa plaça de Ciutat de Bruges.

Quant a la vegetació de les jardineres i que complementarà la base de les palmeres, constarà de plantes més xicotetes que es plantaran en les últimes fases de l’obra. Esta vegetació estarà formada per tres composicions diferents de plantes per donar varietat i color a les jardineres de la plaça, amb una base entapissant de flors més xicotetes i dos espècies diferents de plantes més altes que es mantindran verds durant tot l’any.

Durant la primera quinzena de maig, es procedirà a acabar de plantar l’arbratge de l’avinguda de Maria Cristina que se sumaran als exemplars de tarongers que ja es poden vore en l’entrada principal del Mercat Central, les pereres de flor situades al carrer de Palafox i l’arbratge de l’entrada est de la plaça del Mercat. “Ja falta molt poc perquè es complete la plantació d’arbratge de l’entorn d’estes dos places recuperades per als ciutadans, una cosa molt esperada pels veïns i veïnes i que proporcionarà noves zones d’ombra i estada, millorant la qualitat ambiental de la zona”, ha conclòs Gómez.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià