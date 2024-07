El centre comercial i d’oci del sector Font de Sant Lluís, tindrà una superfície construïda de 165.753,13 metres quadrats i comptarà amb 3.832 places aparcament en dos plantes de soterrani

El complex tindrà tres edificis independents, destinats a ús hoteler, oficines i residencial, i inclourà més de 25 zones destinades a la restauració

El regidor d’urbanisme, Juan Giner, ha destacat que “l’impuls al pla de xoc per a afrontar el gran embós de llicències que vam heretar està permetent la reactivació de les iniciatives privades que es traduïxen en inversions i creació d’ocupació”

Les obres hauran d’iniciar-se en un termini màxim de 6 mesos des de la notificació de la concessió de la llicència, i finalitzar en 24 mesos

L’Ajuntament de València ha donat llum verda a la construcció d’un nou centre comercial en Malilla, al costat de la Nova Fe, que suposarà una inversió de més de 350 milions d’euros, i que tindrà un impacte positiu en l’ocupació. Així ho ha explicat el regidor d’Urbanisme, Juan Giner, qui ha explicat amb detall la llicència “per a la construcció d’un centre multidisciplinari terciari, comercial i d’oci, en Malilla, en el sector Font de Sant Lluís, que suposarà la construcció d’una superfície total de 333.029 metres quadrats”.

El regidor Giner ha recordat que, “des de l’inici de la legislatura, l’alcaldessa María José Catalá, va impulsar un pla de xoc que permetera fer front al gran embós de més de 22.500 llicències que vam heretar i, sobretot, desbloquejar les conseqüències econòmiques que este embós té sobre les iniciatives i inversions que pretenen realitzar grans empreses, pimes, empreses familiars, autònoms i les pròpies famílies”.

“Hui ja tenim damunt de la taula un exemple més de la col·laboració públic-privada tan necessària, que dissenya un nou projecte de futur per a la nostra ciutat que es traduïx en inversions, creació d’ocupació, creixement i reactivació de l’activitat econòmica”, ha continuat Juan Giner. “I tot gràcies també a la seguretat jurídica que el nou equip de govern ha traslladat als empresaris que ara veuen a València noves oportunitat d’inversions, amb seguretat i allunyats dels vaivens i incerteses que van arrossegar els anys del Botànic i el Rialto”, ha afirmat el regidor.

222 locals comercials i aparcament per a turismes i bicicletes

El centre multidisciplinari comptarà, d’una banda, amb un centre comercial i d’oci, que inclourà 222 locals en les plantes semisoterrani, baixa, primera i segona, així com zones comunes, sobre una superfície total construïda de 165.753,13 metres quadrats. A més, tindrà també dos plantes d’aparcament, comú per a tot el centre, situat en les plantes soterrani -1 i -2, amb una superfície construïda de 151.647,56 m². En total, es disposarà de 3.832 places d’aparcament per a turismes, a les quals se sumaran altres 4.190 places d’aparcament per a bicicletes.

D’altra banda, el complex comptarà amb tres edificis independents, que es destinaran respectivament a ús hoteler, d’oficines i residencial. L’edifici de l’hotel tindrà una altura d’onze plantes sobre una superfície construïda de 7.620,24 metres quadrats. El segon, amb set plantes d’altura i amb una superfície construïda de 4.056,65 m², es destinarà a oficines. Finalment, el tercer edifici, reservat per a ús residencial, comptarà amb tres plantes i una superfície construïda de 3.951,49 metres quadrats. En el projecte es contemplen més de 25 zones destinades a la restauració.

Les obres hauran d’iniciar-se en un termini màxim de 6 mesos des de la notificació de la concessió de la llicència, i finalitzaran en el termini de 24 mesos; encara que es podran admetre interrupcions en els terminis fins a un màxim en total de 6 mesos.