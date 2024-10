Urbanisme impulsa la tramitació de l’auditoria sobre el cost del nou estadi del Valencia CF acordada pel Ple

L’Ajuntament convida cinc empreses de reconegut prestigi en la ciutat a presentar ofertes per elaborar l’auditoria sobre els costos d’acabar l’estadi

En funció del resultat de l’auditoria, l’Ajuntament instará el Valencia C.F. S.A.D. a adoptar les mesures necessàries per assegurar la finalització del projecte segons els estàndards de seguretat i viabilitat tècnica requerits

L’Ajuntament requerirà el Valencia C.F. S.A.D. per tal que aporte un informe actualitzat relatiu a l’estat de conservació de l’obra de l’estadi ja realitzada

La Regidoria d’Urbanisme ha impulsat la tramitació d’un contracte de servicis per a l’auditoria externa que valore el cost final del nou estadi del València C.F S.A.D., en compliment de l’acord del Ple del 23 de juliol de 2024, amb la invitació a cinc empreses d’enginyeria i arquitectura, de reconegut prestigi a la ciutat, perquè presenten ofertes per a la realització de l’estudi.

Les empreses convidades que presenten ofertes hauran d’acreditar experiència en treballs de redacció de projectes d’instal·lacions esportives i infraestructures públiques en general. A més, a esta contractació de servicis de l’auditoria podrà presentar oferta qualsevol altra empresa interessada una vegada es faça pública en el perfil del contractant de l’Ajuntament de València.

Sobre este assumpte, el regidor d’Urbanisme, Juan Giner, ha precisat que, “en funció del resultat de l’auditoria, l’Ajuntament instarà el València C.F. S.A.D. a adoptar les mesures necessàries per a assegurar la finalització del projecte conforme als estàndards de seguretat i viabilitat tècnica requerits”.

L’esmentat acord del Ple de 23 de juliol de 2024 concretava que el cost que determine l’auditoria externa per a finalitzar les obres del nou estadi “serà l’utilitzat per al dipòsit de la fiança, per a preservar que no es materialitzen els drets urbanístics sense assegurar el compliment de les obligacions”.

Igualment, l’auditoria requerirà el València C.F. S.A.D. perquè, abans de l’inici de les obres, aporte informe actualitzat relatiu a l’estat de conservació de l’obra de l’estadi ja realitzada referent a l’obra de formigó de l’estructura principal de l’edifici i les graderies.

L’auditoria externa té com a objectiu assegurar el compliment dels compromisos assumits pel València C.F. S.A.D. i haurà d’incloure com a requisits:

• Un estudi de les característiques tècniques incloses en el projecte per a corroborar-ne l’adequació al que s’estableix en els convenis subscrits entre l’entitat esportiva i l’Ajuntament de València, que haurà d’incloure expressament l’anàlisi del compliment dels requisits exigibles que permeten aspirar a l’organització d’esdeveniments esportius del màxim rang i categoria.

• Un estudi del pressupost detallat inclòs en el projecte d’execució per a determinar si es poden desenvolupar el conjunt de treballs constructius necessaris per a dur a terme amb èxit les obres, amb les qualitats preteses, i si la seua quantificació es correspon amb preus de mercat.

• Una avaluació de costos que haurà d’arreplegar de forma detallada els percentatges corresponents a gastos generals, benefici industrial i impost sobre el valor afegit (IVA), a la fi de conéixer el pressupost d’inversió final que comporta l’obra.

• I una anàlisi dels riscos que podrien afectar la viabilitat de la finalització de l’execució del projecte, com ara els riscos tècnics i els relatius al compliment del cronograma del projecte, així com les possibles mesures de mitigació per a cadascun d’ells.

I tot això, per a garantir que no es produeix un nou incompliment en línia amb el que ha acreditat el TSJCV, evitant que les obres tornen a quedar paralitzades una vegada encetat el tràmit o que estes produïsquen com a resultat un estadi de menor qualitat i condicions del requerit.

Finalment, la iniciativa fixa un termini màxim d’execució del contracte de servicis de l’auditoria externa de tres mesos des que es notifique l’adjudicació del contracte a l’adjudicatari.