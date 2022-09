Sandra Gómez destaca que “l’actuació facilitarà la labor que realitza esta institució humanitària, dignificant l’entorn del Museu de Belles Arts”

La Junta de Govern Local ha aprovat l’avaluació ambiental de la modificació puntual del PGOU per a canviar d’ús la parcel·la situada al número 6 del carrer d’Alboraia, en el barri Trinitat. Això permetrà ampliar i millorar el Centre de Paràlisi Cerebral Infantil, gestionat per l’esmentada institució humanitària. “A més, gràcies a una altra modificació del mateix PGOU, s’actuarà també en l’entorn pròxim del Museu de Belles Arts i el Parc de Vivers per a crear un nou espai públic accessible de 2.500 metres quadrats. I les dos actuacions suposaran una millora global d’esta zona del barri, ja que a través de la regeneració urbana es millora el Centre de Paràlisi Cerebral Infantil que dona servici a tota la ciutat i es guanya espai públic per als veïns i veïnes de Trinitat”, ha ratificat la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez.

Concretament, divendres passat, la Junta de Govern Local “va impulsar amb el seu acord” la modificació puntual del PGOU per a canviar d’ús la parcel·la que permetrà l’ampliació del centre privat concertat d’educació especial, situat en el palauet protegit de propietat municipal situat al carrer Alboraia i gestionat per Creu Roja. I arran esta decisió, la vicealcaldessa ha recordat que

confrontant amb el palauet, es troba un solar qualificat en l’actual PGOU com a Espai Lliure, entre el carrer d’Alboraia i el carrer de Flora, i que esta modificació puntual té per objecte canviar l’ús específic d’esta parcel·la de 667 m², d’Espai Lliure (EL) a Sistema Local Serveis Públics (SP), mantenint en la resta de la parcel·la la qualificació de Sistema Local d’Espais Lliures (EL). “El canvi d’ús permetrà a Creu Roja alçar una nova edificació i dotar al centre actual de millors i més àmplies instal·lacions”, ha explicat.

La nova edificació s’adaptarà a la mitgera de l’edifici confrontant existent de sis altures, mantenint les alineacions actuals del carrer d’Alboraia, i regularitzant i completant el volum de l’illa existent. L’edificació ocuparia així 316,66 m² de sòl, i els 349,89 m² restants de la parcel·la es mantindran com a espai lliure.

En el mateix àmbit ja es va actuar en 2017 per a connectar el carrer de Genaro Lahuerta i el carrer Flora. A més, el mes de juny passat es va aprovar la modificació de planejament que permetrà reurbanitzar el carrer de Volta del Rossinyol i alliberar 2.500 metres quadrats d’espais lliures al costat del Museu de Belles Arts de València. Amb això es resoldrà la situació actual de la part posterior del museu, un espai degradat per l’antiga tanca que impedeix el pas i l’entrada al Sant Pius V.

“Avancem en la regeneració d’este entorn del barri de Trinitat, dignificant l’entorn del Museu de Belles Arts de la nostra ciutat, alliberant espai públic per a la ciutadania i millorant i ampliant dotacions com el Centre de Paràlisi Cerebral Infantil de la Creu Roja, que presten servici al barri de Trinitat i a la ciutat en el seu conjunt”, ha conclòs Gómez.