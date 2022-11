Sandra Gómez: “Complim les reivindicacions dels veïns i veïnes de Benicalap i Ciutat Fallera per a posar en valor el patrimoni de l’horta”

La primera fase de l’ampliació del Parc de Benicalap inclourà un àmbit total de 38.000 metres quadrats a l’entorn del Casino de l’Americà i les alqueries dels Moros i de la Torre. La licitació per a la redacció del projecte de la primera fase del parc s’ha publicat en la Plataforma de Contractació de l’Estat, i el termini per a presentar ofertes finalitza el pròxim 18 de novembre.

“L’ampliació del Parc de Benicalap és un gran projecte molt esperat pels veïns i veïnes dels barris de Benicalap i Ciutat Fallera. Amb esta primera fase, posem en valor el patrimoni del barri i la memòria unida a l’horta valenciana, i contribuïm a ampliar les infraestructures verdes de la nostra ciutat, al mateix temps que millorem la qualitat ambiental en el context d’emergència climàtica en el qual ens trobem”, ha explicat la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez.

Gómez ha recordat que el projecte bàsic d’ampliació per fases, redactat per l’arquitecte Miguel del Rey, definia les unitats paisatgístiques o funcionals que permetien programar per fases l’ampliació del parc. En total, les fases “són tres i esta primera inclou les àrees de major valor patrimonial dins de l’ampliació del parc, com l’entorn de l’antic Camí de Burjassot, el Casino de l’Americà, o les alqueries de la Torre i dels Moros”, ha explicat.

La primera fase arriba a una superfície total de 38.000 metres quadrats, i inclou l’entorn de diversos projectes de rehabilitació ja executats o en procés de redacció, per la qual cosa es considera prioritari urbanitzar els espais de connexió de les dotacions. Este és el cas de les obres ja executades de rehabilitació de l’Alqueria dels Moros, les obres de rehabilitació del casino de l’Americà, per a futura Escola d’Agricultura i Jardineria, i la rehabilitació de l’alqueria de la Torre, que es dedicarà en Centre de Joventut.

Amb esta actuació d’enjardinament, renaturalització i paisatgisme, ha indicat Sandra Gómez, es “pretén dotar de les infraestructures urbanes a estes edificacions de caràcter històric o patrimonial per a posar-les en valor i adequar funcionalment els nous equipaments”. “Així mateix, es recuperen el traçat i el ferm original de l’Antic Camí de Burjassot i altres camins històrics, així com la memòria de l’horta tradicional de Benicalap”, ha detallat, i ha afegit que este àmbit integra a més el Bosquet Sostenible executat l’any passat.

La vicealdesa i regidora de Desenvolupament Urbà Sostenible ha destacat també que el projecte planteja “la recuperació funcional de les séquies, les integra a la urbanització i crea corredors verds que posen en valor el seu traçat”, i ha assegurat que el projecte “millorarà la relació i comunicació entre el parc i els carrers de la Ciutat Fallera”. “A més, ha continuat, es tracta d’un projecte que “facilitarà i resoldrà l’accessibilitat per als vianants en els accessos a les edificacions que s’integren al parc i facilitarà la mobilitat sostenible ciclista i per als vianants, amb espais multifuncionals i d’accessibilitat universal”.

Els treballs de redacció de projecte i l’execució de les obres d’esta primera fase de l’ampliació del Parc de Benicalap suposen una inversió de quasi 2 milions d’euros (IVA inclòs). Per a la redacció, es planteja un equip multidisciplinari que integre perfils d’especialistes d’arqueologia, verd urbà i paisatge, i recursos hídrics agraris i sistemes de regadiu, entre altres. El termini de presentació d’ofertes finalitza el 18 de novembre.