Gómez destaca que el resultat d’esta renaturalització serà un espai segur per a les persones majors i els veïns i veïnes de Morvedre

La Junta de Govern Local aprovarà divendres que ve el projecte de la Regidoria d’Urbanisme per a reurbanitzar la plaça de Santa Mònica, al barri de Morvedre. La plaça, que es convertirà en la façana principal i porta d’entrada al barri, serà més accessible i guanyarà espai per als vianants, i eliminarà la circulació de vehicles al carrer Teresa Jornet i a l’interior de la plaça, sense que això afecte el seu pas pel carrer Sagunt, tal com ha afirmat la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez. El projecte de reurbanització va ser votat a través dels pressupostos participatius Decidim VLC.

Gómez subratllat la “necessitat d’un projecte que renove l’emblemàtica plaça de Santa Mònica perquè done resposta a les necessitats dels veïns i veïnes del barri de Morvedre, i que garantisca un accés còmode a l’Església del Salvador i Santa Mònica, o al Centre de Majors”. Les actuacions, dirigides per la Delegació d’Urbanisme, tenen com a objectiu recuperar l’habitabilitat d’este entorn monumental, per tal de dotar-lo de major accessibilitat perquè, en l’actualitat, la plaça de Santa Mònica, té una xicoteta zona verda interior poc accessible i infrautilitzada, delimitada per un clos d’escassa altura. Cal tindre en compte que el mobiliari de la zona està deteriorat per l’ús i el pas del temps i, a més, les voreres del carrer Mare Teresa Jornet són molt estretes i impedixen la circulació de cadires de rodes. “Això cobra especial importància pel fet que en la plaça sol haver-hi un alt flux de persones d’edat que accedixen al Centre d’Activitats per a Persones Majors”, ha explicat Gómez.

Tal com ha explicat la vicealcaldessa, el projecte inclou un gran espai enfront de l’església, que no existia anteriorment, i que dignificarà l’entorn del monument. “El nou disseny augmenta i millora les zones verdes, i conserva l’arbratge existent, que és de gran port, i a més recull la plantació de nova vegetació en parterres”, ha destacat Sandra Gómez, qui ha destacat que el paviment entre estes zones verdes “permetrà el drenatge de l’aigua cap al terreny i la transpiració de la humitat, i millorarà la temperatura i el confort en la plaça, així com una millor gestió de l’aigua de pluja”.

Finalment, en l’inici del carrer Sagunt es remodela una xicoteta zona verda triangular per a donar continuïtat als recorreguts per als vianants i millorar les espècies amb la vegetació existents. El projecte compta amb un pressupost de 568.189,78 euros i amb un termini estimat per a l’execució de l’obra de quatre mesos i mig.

Sandra Gómez ha recordat que les obres de la plaça Santa Mònica formen part del projecte València Ciutat de Places, que es desenvolupa des de l’àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament per a “posar l’espai públic al servICi de les persones i crear noves zones de trobada més accessibles, sostenibles i inclusives en tots els barris de la ciutat”. En estE sentit, Gómez ha assegurat que estE serà “un exemple d’espai accessible i segur per a les persones majors i veïns i veïnes, que dotarà tot el barri de Morvedre d’un nou punt de trobada”.