València accepta una subvenció de 300.000 euros per a la rehabilitació del mercat municipal de Rojas Clemente

L’ajuda de la Generalitat ha sigut destinada a finançar la reparació urgent de les filtracions existents en la zona subterrània de l’establiment

La Junta de Govern Local ha donat el vistiplau a la subvenció de 300.000 euros concedida per la Generalitat i destinada a finançar les obres de reparació de patologies en el mercat municipal de Rojas Clemente.

L’Ajuntament de València va sol·licitar el passat 26 de gener de 2004 una ajuda a la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, en el marc del programa autonòmic de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania, destinades a la renovació de mercats municipals, mitjançant la introducció o la millora d’equipament o instal·lacions que repercutisquen directament en l’activitat comercial, així com la reforma, incloent-hi les obres.

La finalitat de la subvenció era la reparació dels danys detectats en el mercat municipal de Rojas Clemente, afectat per filtracions produïdes en la zona de pescateria, que afectaven les cambres frigorífiques i els magatzems. Per a això va ser necessari escometre les obres de reparació del forjat del soterrani amb l’objectiu de millorar la competitivitat del mercat i proporcionar-li unes millors instal·lacions per a l’exercici de l’activitat comercial. Així mateix, amb l’execució d’estes obres es pretenia millorar l’accessibilitat en unes adequades condicions de seguretat i sostenibilitat de les infraestructures comercials.

En este sentit, l’Ajuntament va adjudicar el 19 de gener de 2024 l’execució de les obres de millora a l’empresa Vareser 96 SL per un import de 395.387,88 euros. Tal com recorda l’acord adoptat este divendres per la Junta de Govern Local, estes obres van ser executades i rebudes l’11 de setembre de 2024, segons l’acta de recepció. Cal recordar, que a iniciativa de la Delegació de Comerç i Mercats, l’Ajuntament de València va traure a licitació pública una segona actuació, consistent en l’execució de les obres de millora en instal·lacions i evolvent del mercat de Rojas Clemente per un import total de 216.684,49 euros. Estes obres projectades no alteraran l’activitat pròpia de l’establiment comercial i s’adaptaran al seu horari laboral.

El mercat de Rojas Clemente, inaugurat el desembre de 1963 i amb una superfície construïda total de 2.473 m², és emblemàtic per la seua intensa activitat diària, degut en part a la bona comunicació mitjançant transport públic i la situació cèntrica a la ciutat de València. Compta amb un total de 56 llocs de venda, dels quals es troben ocupats 41.