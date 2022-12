L’Alcalde de València, Joan Ribó, ha afirmat que València ha aconseguit les xifres d’atur més baixes en 14 anys i la millor dada d’afiliacions a la Seguretat Social.

Ribó ha assegurat que en dos anys s’ha tornat a una situació de millora i ha sentenciat que les dades aportades per la Seguretat Social són molt clares.

L’alcalde ha fet estes declaracions durant el discurs que ha pronunciat al Fòrum Europa Tribuna Mediterrània, organitzat per Nova Economia Fòrum, i en el qual també hi han estat presents el vicealcalde, Sergi Campillo, i d’altres membres de l’equip de govern i del Consell de la Generalitat.

L’alcalde ha defensat la gestió econòmica de la ciutat i les dades de creixement i creació d’ocupació i ha afirmat que “València és una ciutat d’oportunitats, que genera confiança i seguretat per a les persones, per als nostres sectors econòmics, autònoms i pimes i per als treballadors i treballadores”.

Ribó, afirmava que tot açò és possible gràcies a programes com el Pla Resistir; els bons comerç; les ajudes al comerç de proximitat; el programa Amunt Persianes, “amb ajudes de fins a 20.000 euros per a reobrir baixos comercials buits a València o el Pla Estratègic d’Ocupació, Formació i Emprenedoria, entre d’altres.