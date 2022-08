Els projectes subvencionats podran disposar de fins a 15.000 euros i el termini de sol·licitud està obert fins el 31 d’octubre

L’Ajuntament de València, a través de València Activa, destina 500.000 euros a una convocatòria de subvencions per a la celebració d’esdeveniments, fires, exposicions o xarrades divulgatives de temes relacionats amb la tecnologia, la innovació, la ciència, la investigació, el disseny, l’emprenedoria i la consolidació empresarial que es desenvolupen al municipi de València i ajuden a situar la ciutat com un referent en l’economia del coneixement.

El regidor d’Emprenedoria i Innovació Econòmica, Borja Sanjuán, ha declarat que “amb esta convocatòria volem contribuir al fet que entitats i empreses valencianes visibilitzen el talent de la nostra ciutat en àrees tan estratègiques com el disseny, la innovació, la tecnologia o l’emprenedoria. Per això, volem contribuir al fet que les entitats puguen obtindre fins a 15.000 euros en ajudes per a la celebració d’esdeveniments, per generar comunitats i per generar ecosistema”.

“Hem destinat a esta convocatòria deu vegades més de recursos que en la primera edició. En 2020 destinem 50.000 euros, en 2021 vam dedicar 250.000 euros i enguany dupliquem esta xifra fins als 500.000 euros, tot això amb l’objectiu de donar suport a la celebració d’esdeveniments que contribuïsquen al nostre posicionament com una ciutat a l’avantguarda de la innovació i la tecnologia i reactivar l’economia local”, ha explicat Sanjuán.

Les subvencions

Podran optar a la convocatòria les persones físiques i jurídiques, comunitats de béns, societats civils, associacions, fundacions, sindicats, col·legis professionals i entitats sense ànim de lucre. Els esdeveniments objecte de la subvenció han de celebrar-se al terme municipal de València. Excepcionalment, podran ser tinguts en compte aquells projectes que no tinguen lloc a la ciutat però que visibilitzen i promoguen el seu ecosistema i teixit econòmic.

La quantia total de les ajudes ascendix a 500.000 euros. Les entitats beneficiàries rebran, en funció de la puntuació obtinguda, entre 3.000 i 15.000 euros de patrocini per esdeveniment. L’import del patrocini concedit no podrà ser superior al 40 % del cost total de l’acte previst.

El termini de sol·licitud de les ajudes finalitza quan s’esgote el pressupost i no més enllà del 31 d’octubre d’enguany. El model de sol·licitud està disponible en la pàgina web de València Activa. Les sol·licituds han de ser presentar-les a través del correu electrònic convocatories@valenciactiva.es. Per a més informació, es pot contactar amb València Activa en el telèfon 96 208 74 58.