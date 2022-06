Emiliano García: “Posem en alerta tots els servicis municipals per a minimitzar els efectes de la calor extrema sobre la població de València”

La Junta de Govern Local aprovarà demà divendres el Protocol municipal de comunicació i coordinació en situacions d’onades de calor, que ha elaborat el Servici Municipal de Sanitat i Consum, i que articula les mesures concretes a adoptar des de cada Delegació per a informar de les situacions de risc i atendre, en el cas de situacions extremes, a la població més vulnerable.

“Davant l’arribada de l’estiu i les primeres situacions de calor extrema que s’esperen ja este cap de setmana, hem aprovat un Protocol per a posar en alerta tots els servicis i organismes que han d’actuar en cas de situacions de risc i que tenen com a objectiu que les onades de calor que es produeixen cíclicament al llarg de l’estiu sobre la població de la ciutat tinguen la menor afecció possible en la salut de la ciutadania”, ha manifestat el regidor de Salut i Consum, Emiliano García.

García ha assenyalat que el protocol estableix diferents accions, tant informatives com d’intervenció, per part dels servicis municipals, que varien en funció dels nivells de risc establerts en cada ocasió. Així, mentre en el cas de risc groc s’establixen mesures informatives perquè la població adopte mesures de precaució, en el cas de risc roig extrem es preveuen, a més de les accions informatives, intervencions directes sobre la població més vulnerable com els majors de 65 anys o els menors de quatre anys.

En este últim cas, el de calor extrema, s’incidix en la necessitat d’intensificar la vigilància sobre col·lectius en situació de major risc com els majors, les famílies amb menors de quatre anys, les persones amb obesitat excessiva, persones malaltes amb determinats tractaments i/o amb malalties cròniques o les persones en situació d’exclusió social. En este punt, des del Servici d’Atenció a Urgències Socials i col·laboració en Emergències (SAUS) juntament amb Protecció Civil, es preveu la realització de rutes específiques per a la detecció i atenció a persones vulnerables exposades, lliurament de fullets amb les recomanacions, informar sobre l’exposició solar i el lliurament de botelles d’aigua a les persones vulnerables que es troben al carrer.

El protocol que aprovarà demà la Junta de Govern permetrà coordinar les 16 delegacions que intervenen directament a l’hora d’informar i atendre la població com són Esports, Envelliment Actiu, Educació, Policia Local, Bombers i Servicis Socials, o que gestionen espais municipals com a parcs i jardins, entre d’altres.