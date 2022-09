L’alcalde, Joan Ribó, ha assenyalat el suport a la inclusió d’este esport com a disciplina dels jocs paralímpics

“La inclusió, com a element central de qualsevol iniciativa, mereix tot el nostre suport i reconeixement. Per això conteu amb la ciutat de València, i amb mi com a alcalde perquè este primer Trofeu Ciutat de València de Futbol a Cadira de Rodes es recorde com una de les bases del gran objectiu que és la inclusió d’este esport, A-Ball, en els Jocs Paralímpics”. L’alcalde de València, Joan Ribó, ha participat este matí en la presentació del campionat, el primer trofeu nacional de la modalitat que s’organitza i que comptarà amb equips de tot el país.

Tal com ha subratllat Joan Ribó, “els hàbits saludables i l’esport en sentit ampli són prioritaris per a nosaltres: no només futbol i esport d’elit, sinó esport de base, de pràctica esportiva diària, des de qui corre pel jardí del Túria fins a qui es va a la Marina, al parc de Capçalera, a les nostres platges, al rocòdrom del Parc Central o a les moltíssimes instal·lacions esportives que tenim repartides per tota la ciutat”, ha explicat Ribó.

Per això, l’alcalde ha donat la benvinguda a la ciutat a esta primera edició del campionat de A-Ball, futbol en cadira de rodes, una fita que se suma a les diferents iniciatives que València està protagonitzant els últims anys, com ara les Capitalitats de l’Alimentació Sostenible, del Disseny, del Turisme Intel·ligent, o les que aspira a impulsar en el futur, com la Capital Verda Europea i la Capital de la Innovació.

L’alcalde ha agraït la iniciativa de l’impulsor de la idea, el futbolista Fernando Giner, “el propòsit del qual ha anat guanyant suports, fins a aconseguir reconeixement oficial per a este esport i poder comptar ja amb desenes de participants i diversos equips”, ha subratllat.

Ribo ha participat en la presentació del trofeu junt amb el regidor d’Esports, Javier Mateo, la regidora de Benestar Social i Integració, Isabel Lozano, i el regidor de Turisme, Emiliano García, en un acte que en el qual han estat presents també altres membres de la Corporació. La convocatòria ha comptat també amb la participació del president de la Federació Valenciana de Futbol, Salvador Gomar; la presidenta de la Federació d’Esports Adaptats de la Comunitat Valenciana, Pilar Javaloyes; la presidenta del València C.F, Layhoon Chan; i el vicerector de Diàleg Social i Esports de la Universitat Politècnica de València, Santiago Guillem.

L’A-Ball, futbol en cadira, és una nova modalitat esportiva a través de la qual poden jugar al futbol alhora persones amb o sense diversitat funcional. Només es necessita mobilitat en la part superior del cos. L’A-ball és possible gràcies a la incorporació del dispositiu Eòos en les cadires de rodes esportives. Gràcies a ell, les pinces de joc es transformen als peus dels jugadors i es poden realitzar passes, xutar o elevar la pilota. A causa d’estes característiques, ha estat la primera modalitat de futbol en cadira reconeguda per la Real Federació Espanyola de Futbol.

“Ser capaços”

Esta nova modalitat esportiva va nàixer a València fa més de 5 anys, ideada per l’exjugador de futbol internacional i actual president de l’Associació de Futbolistes del València i de l’Associació Espanyola de Futbolistes Internacional, Fernando Giner. Des de llavors, s’ha treballat per la inclusió en el món esportiu adaptat d’esta categoria que aspira a convertir-se en disciplina paralímpica i que es troba en ple procés de difusió i integració en els clubs de futbol, tant professionals com aficionats, i en múltiples organitzacions.

L’origen del seu nom es troba en el joc de paraules en llengua anglesa a través del vocable “able”, que significa “capaç”, i que es pronuncia de foma semblant a a-ball (ball, pilota en anglés). Es tracta d’una denominació que vol sintetitzar l’esperit de superació que caracteritza al nou esport.

En estos moments, n’hi han 6 equips: 3 a la Comunitat Valenciana, 2 a Madrid i un a Cantàbria, que s’enfrontaran per primera vegada en el torneig. Els partits es jugaran els pròxims dies 10 i 11 de setembre en el vestíbul principal de l’Estació Adif València Nord, a la Sala dels Mosaics. A més de la competició, l’organització ha previst també celebrar de manera paral·lela clinics per a futurs àrbitres i entrenadors, i jocs per a xiquets.