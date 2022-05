Organitzat per la Conselleria d’Igualtat i l’Ajuntament de València amb la col·laboració de la Diputació de València i els ajuntaments de Torrent i Picassent

Es disputarà el primer cap de setmana de juny i albergarà a més de 150 participants

València acollirà el primer cap de setmana de juny el XIII Campionat d’Espanya de Ciclisme Adaptat Ruta 2022 “G.P. de la Comunitat Valenciana” que es disputarà entre les localitats de València, Torrent i Picassent, i que ha sigut coorganitzat per la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i l’Ajuntament de València.

Durant la presentació de l’esdeveniment, que s’ha realitzat conjuntament amb la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, el secretari autonòmic d’Igualtat i Diversitat, Rubén Sancho, ha destacat la importància de l’esport com a “eina d’inclusió, on les diferents diversitats de la nostra societat es veuen incloses a través de la pràctica esportiva”.

En la seua intervenció, Rubén Sancho ha mostrat l'”orgull” que suposa la celebració en territori valencià d’un campionat d’aquest nivell, “de promoció de l’esport i la diversitat”, que, a més, suposa una gran oportunitat per a “visibilitzar i dignificar” l’esport adaptat.

Des de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, ha afegit, “veiem amb gran satisfacció poder acostar a la ciutadania valenciana aquesta pràctica esportiva”, i ha reiterat el “compromís i suport” de la Generalitat a totes les iniciatives que, des de la societat civil, “visibilitzen la necessitat d’una societat inclusiva”.

Per la seua part el director general d’Esport, Josep Miquel Moya, ha explicat en la presentació que “el nostre compromís amb l’esport adaptat i inclusiu és ferm i per això donem suport logístic i visibilitat a un esdeveniment com el que hui presentem”.

“És un pas més en l’organització de competicions adaptades de primer nivell a la ciutat de València”. Ja s’ha celebrat una Copa d’Espanya i ara tindrà lloc un Campionat d’Espanya de Ciclisme Adaptat en Ruta. A més, al setembre València albergarà també el Campionat d’Espanya de Ciclisme Adaptat en Pista en el Velòdrom Lluís Puig. “Tot això fa que la nostra, la ‘Comunitat de l’Esport’ estiga referenciada també des d’aquest prisma tan important”.

L’organització d’aquest esdeveniment ha comptat amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, la Diputació de València i els ajuntaments de Torrent i de Picassent.

XIII Campionat d’Espanya

El XIII Campionat d’Espanya de Ciclisme Adaptat Ruta 2022 “G.P. de la Comunitat Valenciana” se celebrarà el primer cap de setmana de juny. La competició està oberta a totes les divisions i classes de Ciclisme Adaptat, tant masculí com femení, i hi ha una previsió de participació de 150 ciclistes.

En el Campionat d’Espanya de Ciclisme Adaptat en Ruta es permet la participació en quatre categories o divisions: bicicletes, tàndems, bicicletes de mà i tricicles.

El seu traçat recorrerà l’entorn de la Marina Real de València, on es realitzarà un Team Relay i una carrera contrarellotge que també discorrerà pel circuit urbà. Prevista per al diumenge, 5 de juny, se celebrarà la prova de ruta a la ciutat de Torrent i Picassent.

La celebració del campionat ha comptat amb el patrocini de Smurfit Kappa, Reciclats Ribera del Xúquer, Valenzza Baños, FisioPatraix, Clínica Hiperbàrica i Trisomni, així com als diferents col·laboradors que fan aquest projecte possible.

