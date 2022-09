L’Ajuntament ha preparat un dispositiu especial de mobilitat en la Marina i els Poblats Marítims

València acull este cap de setmana la Copa del Món de Triatló. A partir de demà divendres, i fins diumenge que ve, dia 4, la Marina i els Poblats Marítims seran escenari d’esta prova combinada que inclou natació, ciclisme i carrera a peu. Des de l’Ajuntament s’ha preparat un dispositiu especial de mobilitat amb afeccions al trànsit, que es concentraran sobretot en les proves de ciclisme el dissabte i el diumenge de matí.

Tal com ha informat el Centre de Gestió de Trànsit, el circuit de ciclisme partirà des de la zona exterior de la dàrsena de la Marina de València, i recorrerà l’avinguda del Port i el Bulevard de Serradora (en direcció cap a l’avinguda dels Tarongers) fins a arribar a l’altura del carrer Martí Grajales, i volta pel mateix sentit de Serradora, avinguda del Port, carrer Enginyer Manuel Soto, pont de Drassanes, plaça de les Moreres, i carrer de les Moreres fins a la rotonda amb la CV-5010, on s’efectuarà un gir de 180° per a tornar pel mateix lloc fins a la rotonda enfront del Cobert nº5. Des d’allí, s’accedirà al passeig de la Calma fins al parc de la Bufa la Nau on es realitza un gir de 180é per a tornar pel passeig de la Calma fins al Cobert nº5 i finalitzant en la part exterior de la dàrsena de la Marina de València, en el punt d’eixida de la prova.

El Trofeu se celebrarà els pròxims dies 2, 3 i 4 de setembre, i les afeccions al trànsit es concentraran en les proves de ciclisme del dissabte i diumenge al matí, fonamentalment entre les 07.00 i les 14.00 hores, encara que algunes vies podrien obrir-se amb antelació conforme al pas dels i les participants.

Per a això, es preveu habilitar un carril de pas de vehicles d’accés a la Marina i al ferri des de la rotonda enfront del Cobert nº5 cap al pont de Drassanes i viceversa; i, també s’habilitarà l’eixida i accés del veïnat del barri de Natzaret i de l’avinguda del Port. Quant a l’EMT, tota la informació sobre les afeccions es pot consultar en la secció Última Hora de la web, de l’App i en xarxes socials de l’empresa.