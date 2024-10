València acull este diumenge la Carrera Contra el Càncer 2024, una convocatòria que unix esport i solidaritat

Com cada any, tota la recaptació de les inscripcions es destinarà a finançar projectes d’investigació oncològica

La carrera es desenvoluparà pels carrers de la ciutat a partir de les 08.30 hores, amb eixida i meta al Passeig de l’Albereda

S’ha establit un “Dorsal 0”, per tal de col·laborar de manera solidària, amb inscripcions açí

El centre de València serà l’escenari este diumenge de la carrera ‘València Contra el Càncer’, una nova edició d’esta prova que unix una doble convocatòria: esportiva i de solidaritat. El pròxim 20 d’octubre, el calendari de carreres de la ciutat celebrarà una de les marxes més emblemàtiques, que consta de diferents proves esportives i que, com cada any, destinarà tota la recaptació de les inscripcions a finançar projectes d’investigació oncològica.

La carrera es desenvoluparà pels carrers de la ciutat a partir de les 08.30 hores, quan serà l’eixida des del Passeig de l’Albereda (entre el Pont de l’Exposició i el Pont dels Flors – Rita Barberá). Una marea de colors omplirà els carrers de València, en una cita que inclou la carrera competitiva al llarg de 6 quilòmetres però, a més, també proves de marxa, marxa nòrdica, patinada popular i una activitat en la línia de meta durant un recorregut de 5,6 quilòmetres per la ciutat del running.

El recorregut eixirà des del passeig de l’Albereda i seguirà pel pont de les Flors, carrer de Navarro Reverter, Porta de la Mar, Palacio de Justícia, plaça d’Alfons el Magnànim, carrers de la Pau i de Sant Vicent Mártir, plaça de l’Ajuntament, carrers del Marqués de Sotelo, Xàtiva i Guillem de Castro, plaça del Portal Nou, carrers de Blanqueries, Conde de Trénor i Pintor López, places del Temple i de Tetuan, pont del Real, i de nou al Passeig de l’Albereda, on estarà establida la meta.

Els horaris de les diferents proves seran els següents: a les 8.30 hores arrancarà la carrera competitiva, i quinze minuts després serà l’eixida de la patinada popular. A les 09.55 hores eixirà la marxa nòrdica, i cinc minuts més tard, la caminada. A més, a partir de les 10.20 hores, tindran lloc en la zona de meta diverses activitats esportives gratuïtes, com bodycombat i zumba.

Per a les persones interessades a secundar de manera solidària els objectius de la convocatòria però sense haver de prendre part de manera presencial en les proves esportives, s’ha establit un “Dorsal 0 sumand contra el càncer”, que es pot materialitzar en l’enllaç https://enmarcha.contraelcancer.es/es/evento/valencia-contra-el-cancer-2024/.

Dispositiu de trànsit

Amb motiu de la celebració de la carrera, tant des del Centre de Gestió de Trànsit de València com d’EMT València s’han preparat operatius especials per a garantir la mobilitat ciutadana durant el desenvolupament de les proves.

Mentres dure la carrera, el trànsit rodat del carrer Bailèn es desviarà per Pelayo i el de Quevedo eixirà pel pas inferior de Guillem de Castro-Ángel Guimerá.

A més, les tasques del muntatge de la zona de l’eixida i meta al Passeig de l’Albereda (tram entre el pont de l’Exposició i el pont de les Flors) començaran el dissabte 19 a les 22.00 hores. En esta mateixa zona estarà prohibit estacionar des del dissabte a les 14.00 hores fins al diumenge a les 15.00 hores; mentres que en el tram de l’Albereda que queda entre el pont del Real i el pont de l’Exposició estarà prohibit estacionar des de les 22.00 hores del dissabte.

Per la seua banda, l’EMT ha planificat noves rutes en un total de 40 línies per a aproximar a les persones usuàries el màxim possible al seu destí. La ciutadania pot utilitzar les línies 4, 8, 10, 13, 16, 24, 25, 26, 32, 35, 70, 71, 81, C2, 94, 95 i Expresses Pinedo i Saler per a arribar a l’entorn del Passeig de l’Albereda. Tota la informació es pot consultar en la secció “Última Hora” de la web de l’EMT, en l’app i en les xarxes socials de l’empresa municipal.