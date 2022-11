València acull la cerimònia de celebració de la 34 edició dels Premis Rei Jaume amb una clara reivindicació: la ciència. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha ressaltat la importància de la “ciència amb consciència per a un món nou” per a desplegar un “demà” en la Comunitat Valenciana “sense resignacions ni nostàlgies i amb confiança en el futur”.

Així ho ha destacat durant el seu discurs en l’acte de lliurament de guardons, presidit pel rei Felip VI, la reina Letizia i la ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant, en el qual ha agraït les contribucions científiques dels sis guardonats, “distingides per la seua excel·lència en la investigació, la ciència i la innovació”.

Felip VI ha reivindicat l’atracció del talent científic a Espanya en els Premis Jaume I. El rei creu prioritari evitar la fugida de capital humà en ciència i innovació.

Per altra banda, el cap del govern valencià, també Ha destacat com a eix de creixement de la Comunitat el fet que “hui ja camina cap a una nova indústria intensiva en coneixement” amb “un pol de mobilitat sostenible i apostant per la Intel·ligència Artificial o la indústria aeroespacial”.

A això contribueix, segons Ximo Puig , el retorn dels investigadors que van emigrar amb la crisi. Puig ha declarat que “Gràcies als consells del professor Grisolía, s’està revertint este procés, i 415 investigadors ja s’han incorporat a centres valencians, perquè portar-los de tornada és la millor inversió”.

Ximo Puig també ha parlat de Santiago Grisolia. S’ha referit a Grisolía com “l’ànima d’aquests Premis Jaume I” i ha recordat que “era marqués” però “el seu major títol va ser el de professor” i ha afirmat que “continua impartint magisteri”.

l’alcalde de València, Joan Ribó, també ha agraït el treball dels premiats i ha destacat que “ha contribuït de manera evident a diagnosticar de manera precoç les malalties, a oferir eines per a conservar el nostre entorn i ha demostrat que la tecnologia pot ser una gran aliada per a les ciutats del futur, amb nous elements d’innovació com la intel·ligència artificial”.