En la trobada participen més de 600 esportistes procedents de 33 països

El món del judo ha triat València per entrenar-se de cara als Jocs Olímpics. La ciutat acull estos dies la concentració internacional d’esta disciplina preparatòria de la competició. La trobada reunix més 600 atletes de 33 països. La vicealcaldessa, regidora de Desenvolupament Urbà i alcaldessa en funcions, Sandra Gómez, ha visitat este matí el poliesportiu de Benimaclet on tenen lloc els entrenaments i ha destacat el paper de València com a “capital i ciutat de l’esport”.

Sandra Gómez ha assistit a l’homenatge a Almudena Muñoz en el marc del València Judo Olympic Training, acompanyada pel regidor d’Esports, Javier Mateo. La vicealcaldessa i alcaldessa en funcions ha manifestat que “tenim a grans dones esportistes valencianes com Almudena Muñoz, que va aconseguir la primera medalla d’or en judo femení fa 32 anys”. De la judoka valenciana, Gómez ha assenyalat que, “a més de tindre el mèrit per eixa medalla d’or, té el mèrit de tota una vida d’esforç i dedicació a un esport que estima com és el judo”.

En eixe sentit, Sandra Gómez ha declarat que “és important que l’Ajuntament tinga estes mostres de suport públic a les nostres dones esportistes”. Per la seua part, el regidor d’Esports, Javier Mateo, ha indicat que “València compta amb quatre centres de tecnificació oficial classificats pel Consell Superior d’Esports, més altre en fase de classificació, la qual cosa la situa com una de les ciutats d’Espanya amb més centres d’este tipus”.

El poliesportiu municipal de Benimaclet que acull el olympic training de judo és un d’estos centres, junt amb el de pilota, a Natzaret, el complex esportiu de la Petxina i el velòdrom Lluís Puig. Mateo ha explicat que l’Ajuntament de València “continua treballant perquè la ciutat siga un referent esportiu en la innovació i la salut”. Així, ha plantejat impulsar un hub tecnològic perquè empreses d’innovació puguen treballar al costat de les universitats, federacions i esportistes per llançar productes com el dispositiu contra ofegaments que es va presentar al poliesportiu de Benimaclet fa un parell de setmanes.

El titular d’Esports s’ha referit al “model fraudulent que va caracteritzar l’etapa del PP, darrere del qual no hi havia res més que impagaments i deutes”, i ha recordat que les federacions “no podien accedir al centre d’alt rendiment de la Petxina perquè no tenia preus públics, de manera que va acabar sent un fracàs, no va tindre pràcticament ús”.

El poliesportiu de Benimaclet

El poliesportiu municipal de Benimaclet va ser classificat com a centre especialitzat d’alt rendiment (CEAR) de judo en 2018 pel Consell Superior d’Esports. La qualitat de les instal·lacions ha fet que es consolide com a referent d’àmbit nacional i internacional, per la qual cosa s’ha convertit en un lloc idoni per acollir entrenaments i concentracions de judokes d’elit.

D’esta manera, l’Ajuntament, a través de la Fundació Esportiva Municipal, posa a la disposició de les i els esportistes una infraestructura d’alta competició, condicionada per a la pràctica del judo, que ha aconseguit convertir-se en un espai reconegut per practicar activitats de tecnificació.