València aposta per la IA en la lluita contra la violència de gènere

L’Ajuntament de València ha anunciat la implementació en 2025 d’un innovador programa basat en Intel·ligència Artificial, denominat Bot Aino Aid, per a reforçar l’atenció a les víctimes de violència de gènere.

La iniciativa, presentada per l’alcaldessa María José Catalá durant les jornades commemoratives del 25N, permetrà identificar situacions de risc i oferir suport de manera discreta i anonimitzada.

El bot, que estarà disponible en cinc idiomes, utilitza dades oficials i no requereix informació personal, contribuint a augmentar la detecció i prevenció de casos de violència masclista.

El projecte forma part de la col·laboració europea “Improve” i compta amb una subvenció de més de 200.000 euros. A més, es complementa amb el treball de la unitat GAMMA de la Policia Local de València, creada fa 21 anys per a protegir víctimes i que ha assistit més de 27.000 dones des de la seua fundació. Segons Catalá, aquest programa situa València com una ciutat pionera en la integració de tecnologia i seguretat per a abordar una de les xacres socials més greus.

Durant l’acte, també s’ha recordat que el 80% de les dones víctimes no denuncien les agressions, destacant la necessitat d’iniciatives com aquesta per a arribar a les afectades. El lema de la campanya d’enguany, “Unim-nos en la denúncia de la Violència contra les Dones“, reforça el compromís col·lectiu de la ciutat per a construir un futur lliure de violència.

