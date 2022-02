València aprova les directrius i limitacions de mobilitat, els horaris i l’ocupació de via pública de les falles

La Junta de Govern ha aprovat este matí les directrius generals de mobilitat, autorització d’activitats i ocupació de domini públic i els horaris que regiran en les pròximes festes falleres. Així, el govern municipal ha donat el vistiplau al tancament perimetral del centre de la ciutat des de la ronda interior formada pel llit del Túria i les Grans Vies des del dia 16 de març a les dotze del migdia fins a la matinada del dia 20 de març. Les carpes falleres podran instal·lar-se des del dia 10 de març mentre que les revetles i festes nocturnes podran celebrar-se el dia 12 i els dies 15 i 18 de març. El vicealcalde i portaveu municipal, Sergi Campillo, ha afirmat que “en principi, són mesures paregudes a les limitacions i les directrius de 2019. L’Ajuntament està treballant per fer unes falles normals i volem que tot el món tinga clar quines són les directrius però som conscients que, en qualsevol moment, la Conselleria de Sanitat pot marcar normes de restricció per a certs espectacles i, si s’han de reduir, es reduiran, òbviament”.

El vicealcalde, que ha comparegut en acabar la reunió del govern municipal acompanyada de la regidora d’Ocupació, Pilar Bernabé, ha explicat que “ací sempre estem al que diga la Conselleria de Sanitat pel que fa als espectacles, les aglomeracions, els concerts o el que siga”. El regidor ha aclarit, però, que “tot i això, hem de preveure anar a unes falles normals perquè, si no ho preveiem i finalment podem fer-les, no tindrem temps material per a organitzar les coses. S’han de preparar les coses amb antelació”.

Directrius de les falles 2022

Així, el centre de València quedarà tallat al trànsit el dia 16 de març des del migdia fins a les quatre hores de la matinada posterior a la cremà de les falles. El perímetre interior afectat comprén la marginal dreta de l’antic llit del Túria, el pont de les Glòries Valencianes fins a la plaça d’Amèrica i les Grans Vies, inclosa la plaça d’Espanya i el pas inferior del passeig de la Petxina. Els vehicles d’emergències i de servei públic sí podran circular. Igualment, de l’1 al 15 de març la policia local procedirà al tall del trànsit del centre de la ciutat al voltant de la plaça de l’Ajuntament dos hores abans de l’inici de la mascletà.

Els talls de trànsit no afectaran els residents en els barris afectats, que podran accedir a la seua residència acreditant-ho davant la policia local amb DNI, permís de circulació, rebut de l’Impost de Béns Immobles (IBI) o qualsevol document que demostre el seu domicili.

Les restriccions a la mobilitat podran ampliar-se segons necessitats com el repartiment de premis, l’ofrena a la Mare de Déu dels Desemparats o la disparada de focs artificials, entre d’altres. En estos actes es permetrà l’aparcament d’autobusos o de camions de càrrega i descàrrega de focs artificials en els llocs habilitats pel consistori. Igualment es suspén el servei d’estacionament regulat amb limitació horària (ORA) en tot el terme municipal des de les 9 hores del matí del dia 12 de març fins al dia 20 de març.

També es suspén l’ocupació de via pública amb taules i cadires els dies 17 i 18 de març, coincidint amb l’Ofrena, en la plaça de la Mare de Déu, Cavallers, Rellotge Vell, Navellos, plaça de Sant Llorenç, Mur de Santa Anna, plaça de la Reina i sant Vicent Màrtir entre Reina i plaça de l’Ajuntament. Igualment es suspén l’ocupació de domini públic amb taules i cadires durant els moments previs i posteriors a la mascletà així com la instal·lació de bastides i contenidors d’obra en el centre de la ciutat. A més, en la plaça de l’Ajuntament s’estableixen vies d’emergència en Sang i Barques, vies d’evacuació en Periodista Azzati, Roger de Llòria, en Llop, Cotanda i Barcelonina i vies lliures d’obstacles en Ajuntament, sant Vicent Màrtir entre Ajuntament i carrer de la Pau, Maria Cristina, Correus, Marqués de Sotelo, Sant Pau, Ribera i Passeig de Russafa.

Pel que fa a les carpes que instal·len als carrers les comissions falleres, s’autoritzen des del dia 10 de març fins a les set hores del matí del dia 21. Només es podran instal·lar tendals amb anterioritat a esta data si estan col·locats en solars, zones enjardinades o per a vianants i en zones d’aparcament que no afecten la circulació ni el pas de les línies d’autobusos. Igualment podran instal·lar carpes amb anterioritat aquelles comissions falleres amb un cens superior als 400 membres sempre que la col·locació de l’estructura no afecte la circulació dels autobusos de l’Empresa Municipal de Transports (EMT).

Per la seua banda, les bunyoleries ambulants estan permeses des del 26 de febrer i el 19 de març si han estat autoritzades per l’Ajuntament i compleixen tots els requisits sanitaris i tècnics que pertoquen. Les parades de venda de bunyols no podran afegir taules i cadires, no podran acumular bombones de butà i tampoc podran emprar dispositius sonors o fils musicals que causen molèsties al veïnat.

Adjudicació de les obres del Palau de la Música

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de València ha adjudicat hui també les obres de rehabilitació integral del Palau de la Música. L’adjudicatària, l’UTE Bertolín-BECSA, ha obtingut la millor puntuació del procés de licitació amb una oferta final de 10.593.697,15 euros, IVA inclòs, el que suposa una baixa econòmica respecte al pressupost de licitació d’un 16,52%. Es tracta d’una rehabilitació integral de l’edifici que permetrà adequar les instal·lacions i reformar per complet les dos sales principals.

A més, el govern municipal ha aprovat els itineraris de quatre carrils-bici de València, concretament els de Peset Aleixandre, Jesús-Patraix-Extramurs, General Avilés i Gascó Oliag. La infraestructura més llarga és el nou carril bici que recorrerà l’avinguda del Doctor Peset Aleixandre des de la intersecció entre el carrer del Doctor Nicasi Benlloch fins a la plaça don Bosco, de manera que donarà connexió als barris del Calvari, Marxalenes, Tormos, Torrefiel i Benicalap. Seran uns 1.500 metres d’eix ciclable que connectaran amb el de Primat Reig, avinguda de la Constitució, carrers Alcanyís i Marie Curie, l’avinguda de Joan XXIII, els carrers de Francesc Tàrrega i General Llorens, l’avinguda de Burjassot, Doctor Nicasi Benlloch i el futur carril bici del General Avilés.

El projecte previst al sud de la ciutat proposa, en canvi, la creació de dos nous eixos ciclables així com la correcció de dos trams amb importants defectes de disseny. El més extens dels eixos discorrerà pel carrer de Jesús, connectant la Gran Via Ramon y Cajal amb el carril bici existent al carrer de Jeroni Munyós, mentre el segon recorrerà el carrer de Conca, entre la plaça del Bisbe Amigó i el carrer del Beat Nicolau Factor. En paral·lel, s’actuarà en la remodelació de l’encreuament dels carrers Uruguai i carretera d’Escrivà i en l’encreuament de les avingudes de Tres Forques i Tres Creus.

En matèria de mobilitat, l’equip de govern ha acordat destinar 103 places de l’aparcament públic del carrer de Santa Maria Micaela, al barri de la Petxina, a lloguer per a residents. La mesura es pren a petició del veïnat i per compensar la reducció de zones d’aparcament en superfície amb la creació de la superilla urbana de Palleter.

Lloguer assequible i conveni amb Emivasa

El govern municipal ha acordat hui també l’adjudicació d’onze habitatges de lloguer assequible.

Es tracta de la tercera adjudicació d’este tipus d’habitatges ja que, en ocasions anteriors, s’han adjudicat altres 22 cases més. L’adjudicació es fa en funció de l’ordre de puntuació dels integrants de la borsa de vivenda de l’Ajuntament de València i es tenen en compte, a més, la tipologia de l’habitatge i el nombre d’integrants de cada unitat familiar. Els habitatges adjudicats són vivendes municipals provinents d’obres de rehabilitació o del programa municipal “Reviure”, de reforma i lloguer de cases buides.

D’altra banda, la Junta de Govern Local ha aprovat la renovació del conveni entre l’Ajuntament i l’Empresa Mixta Valenciana d’Aigües, Emivasa, que ja ha evitat el tall del subministrament d’aigua a 1.748 famílies sense recursos durant el 2021. Es tracta d’un conveni que garantix un bé bàsic, com és l’aigua, a totes les famílies de la ciutat i que s’aprova des de l’any 2016 de manera ininterrompuda.

El conveni està subscrit per la Regidoria de Servicis Socials i l’empresa d’Aigües i establix que, en el cas que una família no puga pagar la factura de l’aigua, Emivasa es farà càrrec de l’import corresponent al consum d’aigua (fins a un import global de 60.000 euros) mentre que l’Ajuntament de València es farà càrrec de l’import corresponent a taxes i impostos.

La Regidoria de Servicis Socials ha establert com a objectiu prioritari atendre les necessitats bàsiques de persones que, per les seues dificultats econòmiques, es troben en risc d’exclusió social.

Per últim, l’Ajuntament ha donat el vistiplau als nous models de plecs de clàusules administratives per agilitar els expedients de contractació finançats amb els fons europeus del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.