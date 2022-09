Sandra Gómez: “Vull que València, amb un estadi nou, opte a allò millor”

La vicealcaldessa i regodora de Desenvolupament i Regeneració Urbana, Sandra Gómez, ha mantingut una reunió este matí amb el president de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, Salvador Gomar, per conéixer quins requisits exigix la FIFA per optar a ser seu de partits. “Vull que València, amb un estadi nou, opte a allò millor, que és la semifinal”, ha explicat Gómez, “però hem de treballar per poder aconseguir-ho i la meua responsabilitat com a vicealcaldessa és tindre tota la informació i conéixer tots els condicionants que permeten que esta ciutat puga presentar el millor projecte perquè tinga el millor estadi possible”.

La vicealcaldessa ha rebut el president de la federació autonòmica de futbol en el seu despatx, acompanyada pel regidor d’Esports, Javier Mateo. En finalitzar la trobada, Gómez ha declarat: “Hem mantingut una reunió amb la federació de futbol perquè estem molt interessats, precisament en este moment, a verificar amb ells que el futur estadi, el Nou Mestalla, puga complir amb tots els requisits per presentar-nos a una semifinal o uns quarts de final”.

Gómez ha subratllat que “València està preparada des de l’aspecte urbà per acollir qualsevol fase d’un esdeveniment com és un campionat mundial de futbol”. “Òbviament la ciutat complix amb tots els condicionants per poder presentar-nos a una semifinal”, ha dit, “com a vicealcaldessa aspire al fet que esta ciutat puga presentar-se a allò màxim, però amb els requisits que hui hi ha damunt de la taula ens preocupa poder optar ni tan sols a uns quarts”.

Després de l’entrevista amb Gomar, Gómez ha insistit: “Hem estat revisant el projecte de Nou Mestalla amb els requisits que marca la FIFA i creiem que és necessari que el València CF es comprometa a complir amb determinats condicionants en matèria d’aforament, qüestió que hem reiterat en diverses ocasions, però també hi ha altres qüestions, com ara servicis, aparcament, instal·lacions que, per descomptat, amb una gran part que es queda l’estadi en brut tindríem dificultats poder competir”.

La vicealcaldessa ha recordat que la competència per acollir qualsevol fase del mundial és important. “Hem de tindre en compte que, ara per ara, hi ha bons estadis a Espanya i ciutats que també voldran optar a acollir alguna d’eixes fases”, ha conclòs.