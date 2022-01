València assumeix les despeses d’alimentació i veterinari dels gossos adscrits a la Unitat Canina de Rescat dels Bombers

Els animals són decisius en enfonsaments, cerca de desapareguts i resulten terapèutics per a menors o persones amb diversitat funcional

La Junta de Govern Local ha aprovat un conveni perquè l’Ajuntament de València assumisca les despeses d’alimentació, atenció veterinària i entrenament dels gossos adscrits a la Unitat Canina de Rescat de Bombers. Els propietaris dels nou gossos de la Unitat Canina de Rescat, tots ells bombers, rebran 1.300 euros a l’any per a cobrir el menjar i la cura dels animals durant els pròxims quatre anys. A canvi, es comprometen a mantindre en bon estat als gossos perquè puguen prestar els seus servicis.

Els gossos viuen amb els seus guies canins però estan adscrits al departament de Bombers, Prevenció, Intervenció en Emergències i Protecció Civil que dirigeix el regidor Aarón Cano i presten servicis quan se’ls requereix. Els animals són decisius per a localitzar possibles víctimes atrapades en cas d’ensulsiada de qualsevol mena d’edificació, però també ofereixen un servicis especialitzat per a localitzar a menors extraviats o combatre la desaparició d’ancians amb Alzheimer. També resulten terapèutics en determinats casos per a menors o persones amb diversitat funcional.

Els guies canins són tots bombers, funcionaris de l’Ajuntament de València, i estan adscrits a la Unitat Canina de Rescat. Cada guia caní dirigeix a l’animal a la seua cura quan presta un servicis efectiu, sempre sota la supervisió dels seus superiors jeràrquics.

El conveni proposat per la Regidoria de Protecció Ciutadana a la Junta de Govern Local també compromet a l’Ajuntament a contractar assegurances de responsabilitat civil enfront de tercers i a cobrir les despeses d’assistència veterinària que deriven de possibles accidents o malalties que puguen patir els animals per prestar els seus servicis.