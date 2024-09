La Federació de Falles de la Secció Especial rebrà 11.000 euros

La Federació de Falles de Primera A rebrà 4.000 euros

La Regidoria de Falles ha atorgat dos subvencions nominatives a la Federació de Falles de la Secció Especial i a la Federació de Falles de la Secció Primera A per al finançament de diversos projectes artístics i culturals de les dos entitats.

Així, la Federació de Falles de la Secció Especial, una associació que agrupa nou comissions falleres, rebrà 11.000 euros per a finançar el projecte “Una festa per a tots”, que inclou la presentació pública dels esbossos dels monuments de cada comissió.

L’ajuda de l’Ajuntament permetrà finançar partides com l’elaboració de maquetes, el lloguer de vehicles antics, les despeses d’impremta, la infraestructura de muntatge i decoració dels actes, l’assegurança de responsabilitat civil i les actuacions artístiques i musicals de l’esdeveniment.

D’altra banda, la Federació de Falles de la Secció Primera A rebrà 4.000 euros per finançar diversos projectes culturals de les comissions que la integren. L’ajuda de la Regidoria subvencionarà la concessió del premi Borumballa, sessions fotogràfiques, l’exposició de maquetes, el concurs cultural “La primera en el front” i el lliurament del guardó “Una de primera”.

El regidor de Falles, Santiago Ballester, ha destacat la “incidència social i cultural de les Falles en la ciutat de València, una festa transversal que arriba a tots els barris i a tota la ciutadania i, per això, l’Ajuntament dona suport a les comissions falleres, que, al cap i a la fi, són les que fan la festa”.

Ballester ha recordat que “les Falles són també tradició, celebració i cultura, els tres eixos on rau la consideració patrimonial de la festa. Per eixe motiu, l’Ajuntament fa costat l’activitat cultural de les comissions falleres. Per tal que cada casal siga un lloc de festa però també de vida cultural de barri”.